Prostituierte bestiehlt Freier: Nach Sex-Date: 24-Jährige lässt 2000 Euro mitgehen

Aufgebrochenes Auto

Offenes Geständnis

Die Prostituierte (24), die er auf Straße aufgegabelt hatte, scheint dem Mann aus der Schweiz (61) sympathisch gewesen zu sein. Nach dem Stelldichein in einem Hotel in der Moselstraße verließ er mit der Frau gegen 5.30 Uhr sein Zimmer. Noch irgendwo ein Glas mit ihr zu trinken, das war sein Plan. Dazu kam es nach Angaben der Polizei aber nicht mehr.Denn als der Schweizer auf der Moselstraße bemerkte, dass aus seinem Portemonnaie 250 Franken (gut 230 Euro) fehlten, schlug plötzlich die Alarmanlage seines Autos an. Eine unbekannte Person hatte eine Seitenscheibe eingeschlagen. Der Schweizer rief die Polizei an und wartete an seinem Fahrzeug.Die Zeit bis zum Eintreffen der Beamten nutzte die Prostituierte eiskalt aus: Sie lief zur Rezeption des Hotels, ließ sich dort den Zimmerschlüssel geben, kehrte zum Ort des Stelldicheins zurück und brach dort den Koffer des Schweizers auf. Offensichtlich wusste sie, dass sich darin Bargeld – nach Angaben des Geschädigten rund 2000 Euro – befand. Sie nahm es mit.Die Diebin hatte die Rechnung aber ohne die Videoüberwachung des Hotels gemacht. Mit Hilfe der Kamerabilder konnte sie identifiziert, eine Fahndung eingeleitet werden. Diese endete erfolgreich, in einer Spielhalle in der Moselstraße. Dort versuchte die Frau, sich in einem Lagerraum vor der Polizei zu verstecken, aber vergebens.Gegenüber den Beamten gestand die Prostituierte den Diebstahl. Außerdem gab sie an, das geklaute Geld an ihren Freund weitergegeben zu haben. Die Ordnungshüter nahmen den 37 Jahre alte Mann später im Bahnhofsviertel fest. Sie fanden bei ihm 1 600 Euro und 250 Schweizer Franken.Nach Polizeiangaben nehmen die Prostituierte und ihr Freund regelmäßig Drogen. Die fehlenden 400 Euro hatten sie wohl schon zur Beschaffung ausgegeben, die Beamten stellten nämlich auch Rauschgift sicher. Die Frau war polizeibekannt und gerade erst aus einer Untersuchungshaft wegen Diebstahls entlassen worden. Dorthin kehrte sie nun mit Freund zurück.