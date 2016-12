Zeichen gegen sexuelle Übergriffe: Nach Übergriffen an Silvester: Frankfurt wirbt für Respekt

Nach der letzten Silvesternacht haben in Frankfurt mehrere Frauen Anzeige erstattet - nach Angaben der Stadt 63 wegen sexueller Übergriffe. Die meisten Taten ereigneten sich am Main um den in der Neujahrsnacht besonders beliebten Eisernen Steg. Mit einem Banner an der Fußgängerbücke will die Stadt morgen ein Zeichen gegen sexuelle Übergriffe setzen und so ähnlichen Taten an Silvester 2016 vorbeugen. „Respekt. Stoppt Sexismus” ist darauf zu lesen. Frauendezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) stellt die Aktion vor.

Um herauszufinden, ob in der Silvesternacht eine Schutzzone für Frauen eingerichtet werden soll, hatte Heilig vor einigen Wochen eine Online-Umfrage auf Facebook gestartet. Die meisten hätten innerhalb der ersten 24 Stunden eine Männer-Sperrzone abgelehnt. Heilig hatte dazu gesagt: „Das ist ein tolles Ergebnis. Es zeigt, dass wir eine freie und multikulturelle Stadt sind, in der man feiern kann.”

(dpa)