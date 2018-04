Reinigungsarbeiten: Nach Unfällen: Neue Kehrmaschinen sollen das Öl von der Gasse holen

So geht das Öl weg: Mit zwei Spezialfahrzeugen ist die FES-Tochter FFR im gesamten Rhein-Main-Gebiet unterwegs. Die Fahrzeuge schaffen bis zu 2400 Quadratmeter in der Stunde.

Es ist High-Tech: Die FFR hat zwei Straßenkehrmaschinen so aufrüsten lassen, dass sie jetzt ausgelaufenes Öl, Benzin, Diesel und anderes von der Straße saugen können. Die Fahrzeuge – Stückpreis rund 400 000 Euro – sollen auch außerhalb Frankfurts nach Unfällen Straßen reinigen, gegen Bezahlung. Am Samstag wurden die Reinigungsfahrzeuge angeliefert. Noch waren sie aber nicht im Einsatz. Gestern trugen sie noch die roten Überführungskennzeichen.

„Solche Fahrzeuge gibt es in dieser Ausführung nur bei uns“, sagt Heiko Grehling, Projektleiter bei der FFR, einer Tochter der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES). „Bislang gibt es nach einem Unfall die Feuerwehr, die das Öl abbindet.“ Dieses Substrat muss anschließend abgekehrt werden, für die Beseitigung des Öls mit speziellen Mitteln sind wieder andere Unternehmen zuständig, andere Fahrzeuge erforderlich. Das ist alles ziemlich teuer. „Wir“, sagt Silke Feiler, Vertriebsleiterin der FFR, „können das aus einer Hand anbieten.“ Mit einem Fahrzeug. Und dazu recht schnell. Aufs Tempo kommt es auch an. Denn je tiefer das Öl in den Asphalt eindringt, um so größer wird der Schaden.

Drei Arbeitsgänge

Die Fahrzeuge erledigen drei Arbeitsgänge: Im ersten Arbeitsgang reinigen sie, gebaut als herkömmliche Großkehrmaschinen, die Straße von dem Abbindemittel, das die Feuerwehr direkt nach einem Unfall aufgebracht hat. Danach kommen die zwölf Düsen zum Einsatz: Vorne am Fahrzeug, sprühen sie bis zu 40 Liter Tenside pro Stunde auf den Asphalt. Das Tensid, ein Reinigungsmittel, das das Öl wasserlöslich macht, wird mit drei bis acht Bar Druck aufgetragen. „Dann muss es eine Weile einwirken“, erklärt Grehling. Die Straße vor und hinter dem Fahrzeug ist kameraüberwacht. Von seinem Arbeitsplatz hinter dem Steuer des Lastwagens sieht der Fahrer genau, wo vor seinem Fahrzeug nun noch Öl liegt, und er kann genau diese Düsen mit dem Tensid öffnen.

Der dritte Arbeitsgang folgt jetzt: Hinten am Fahrzeug senkt sich der „Hydro-Jet“. Wasser, auf 90 Grad erhitzt, spritzt unter der Abdeckung auf die Fahrbahn. Bis zu 300 Bar Wasserdruck sind möglich – für Chirurgen genug, um Knochen zu schneiden. Aus mehreren Düsen, die sich jeweils kreisförmig bewegen, spritzt das Wasser – maximal 1,2 Liter pro Sekunde – lückenlos auf den Boden. „Wir dürfen den Jet nicht bei stehendem Fahrzeug einschalten“, sagt Grehling, sonst könne der Asphalt Schaden nehmen.

Gemisch wird eingesaugt

Wichtig ist, dass das heiße Wasser tief eindringt und das Öl nach oben treibt. Dieses Wasser-Öl-Gemisch wird dann wie bei gewöhnlichen Kehrmaschinen eingesaugt. Dazu ist eine Turbine am Getriebe des Dieselmotors zuschaltbar, die den Staubsauger auf eine Einsaugleistung von bis zu 23 Kubikmeter Luft pro Sekunde bringt. Oder eben entsprechende Mengen Wasser. Sieben Tonnen Schmutzwasser kann ein Fahrzeug so einsaugen. 4,2 Tonnen eigenes Wasser hat es in mehreren Tanks dabei. Rechnerisch könnten drei Tonnen Öl bei einer Reinigung aufgenommen werden. Die Einsatzzeit eines Fahrzeugs beträgt eine Stunde. In dieser Zeit kann es bis zu einen Kilometer Straße auf einer Spur in Fahrzeugbreite (2,4 Meter) reinigen.

Klar ist indessen, dass jeder Einsatz anders sein wird. Wie lange er dauert, wie viel Tensid und wie viel Wasser benötigt werden, entscheidet sich von Fall zu Fall. Silke Feiler erläutert: „Bei einem Unfall trägt die Versicherung die Kosten für die Reinigung.“ Innerhalb Frankfurts sind FES und FFR ohnehin Marktführer. Jetzt will die FFR ihren Service auch außerhalb anbieten. Mit den Ölreinigungsgeräten könnte das Unternehmen im gesamten Rhein-Main-Gebiet tätig werden, auch beispielsweise bei Gewerbebetrieben wie Autohöfen, die oft jede Menge Ölspuren auf ihrem Hof haben.