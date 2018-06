Ruhig steht das Wasser in dem 1,20 Meter tiefen Graben, der das Kamelgehege von den Zoobesuchern trennt. Viele bunte Blumen bilden eine natürliche Grenze. Ein schmaler Draht führt am Beet entlang. Am Freitagnachmittag ist hier ein 2-jähriger Junge ertrunken. Um etwa 16.30 Uhr wurde er im Wasser gefunden. Ob es die Eltern oder ein Passant war, wer das leblose Kind schließlich entdeckte, wird unterschiedlich beantwortet. Die Polizei geht von einem Unglück aus. Wie es dazu kam, wird nun ermittelt. Auch Details, wo in dem Graben genau das Kind gefunden wurde, sind noch unklar.

"Da kann kein Kind rüber"

Es ist ein schöner sonniger Tag. Viele Familien mit kleinen Kindern schlendern die Wege entlang. Eine blonde Frau läuft langsam am Kamelgehege vorbei. Sie ist mit ihrer 3-jährigen Tochter da. Sie kann nicht verstehen, wie das passieren konnte. Energisch greift sie nach dem Draht am Blumenbeet. "Da kann kein 2-Jähriger rüber", sagt sie entschlossen. Trotzdem: Man müsse eben mit so kleinen Kindern höllisch aufpassen. Den Zoo macht sie nicht verantwortlich. Aber sie fragt sich schon, warum keiner der vielen Passanten gesehen hat, dass in dem Graben ein Kind ertrinkt. Das Beet sei niedrig, ein Erwachsener könne das Wasser problemlos überblicken.

Sichtlich schockiert traten heute Kulturdezernentin Dr. Ina Hartwig und Zoodirektor Dr. Miguel Casares vor die Presse. "Mein Mitgefühl gilt selbstverständlich der Familie und den Angehörigen", sagt Hartwig. Es sei ein "tragisches Unglück." Man sei im engen Kontakt mit der Polizei.

Wie konnte das passieren?

"So einen Fall hat es in der langen Geschichte des Frankfurter Zoos noch nie gegeben", sagt, sichtlich bewegt, Zoodirektor Dr. Miguel Casares. "Der Zoo ist definitiv sicher!" Er habe sich heute die Unglücksstelle angeschaut und könne sich nicht erklären, wie das passieren konnte.

Zoo Zoodirektor Miguel Casares: Der Zoo ist eine tickende ... Seit Februar ist er im Amt, jetzt schlägt Zoodirektor Dr. Miguel Casares (51) Alarm: Zwei Drittel des elf Hektar großen Frankfurter Zoos seien für die Besucher nicht mehr attraktiv, die Anlagen veraltet und die Tiere hätten zu wenig Platz. clearing

Ob der Unfall etwas mit den dringenden Sanierungsarbeiten im Zoo zu tun habe, wies Casares deutlich von sich. Das eine habe mit dem anderen nichts zu tun. Bei den dringend überfälligen Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten gehe es allein um die Präsentation der Tiere und nicht um Sicherheitsaspekte. Der Zoo sei sicher und werde sicher bleiben. "Das ist unsere höchste Priorität."

Die Eltern des verunglückten Kindes werden seit Freitag von Seelensorgern betreut.