Messerattacke: Nach Zwangsräumung: Ex-Mieterin sticht zu

Ein Mitarbeiter einer Wohnungsbaugesellschaft ist am Montagmittag in Niederrad mit einem Messer angegriffen worden. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Sei Zustand sei stabil, hieß es gestern von der Polizei. Die Täterin, eine ehemalige Mieterin, sitzt in Untersuchungshaft. Der Angestellte der Wohnungsbaugesellschaft war am Montag gegen 11.20 Uhr zur Wohnungsabnahme in die Adolf-Miersch-Straße gekommen. Die Wohnung sollte eigentlich leer sein, da sie vor zwei Wochen zwangsgeräumt wurde.



Doch der Mann wurde von der früheren Mieterin überrascht. Sie zückte ein Messer und verletzte ihn schwer am Hals. Nachbarn riefen daraufhin einen Rettungswagen. Die 44-jährige Täterin flüchtete zunächst zu Fuß, konnte aber kurze Zeit später in der Gerauer Straße unweit der Wohnung festgenommen werden. Wie sie zuvor in ihre frühere Wohnung gelangt sei, ist noch unklar. Womöglich hatte sie sich einen Schlüssel nachmachen lassen oder die Tür sei nicht abgesperrt gewesen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. red

