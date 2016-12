Frankfurter Neue Presse: Nach dem Anschlag in Berlin: Das Lesen Sie am Mittwoch in der FNP

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Der Tag danach: Was wir wissen, was wir nicht wissenKommentar: Wir müssen unsere Freiheit und Lebensfreude verteidigenSo reagieren die Sicherheitsbehörden in HessenWie ist die Stimmung auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt?Welche Sicherheitsvorkehrungen Stadt Frankfurt und Polizei für die Silvesterfeiern am Main planenReportage aus Berlin: Wie die Menschen in der Hauptstadt versuchen, mit dem Grauen umzugehenDie AfD zündelt: Harsche Kritik an Aussagen der ParteiMit Terror leben: Wie die Menschen in Brüssel und Tel Aviv mit Anschlägen zurecht kamen