Hoppenrath: Eine Großgefahrenlage kann leicht entstehen. Überlegen Sie mal, wie viele Tonnen Giftstoffe täglich auf unseren Schienen transportiert werden. Oder denken Sie an die chemischen Fabriken. Allein BASF musste im vergangenen Jahr 14-mal Werkgelände in Deutschland räumen, weil giftige Substanzen ausgetreten waren. So etwas kann leicht schiefgehen. Hinzu kommt die Gefahr terroristischer Anschläge.Hoppenrath: Definitiv. Hier treffen sich Verkehrswege, hier befinden sich wirtschaftliche, politische und logistische Zentren. Ein Angriff oder ein Unfall kann weite Teile der staatlichen Infrastruktur lahmlegen.Hoppenrath: Der Staat: ja. Die Bürger: nein.Hoppenrath: Für den größten Teil der Zivilbevölkerung spielt der Katastrophenschutz heute keine Rolle mehr. Früher war das anders. Während des Kalten Krieges haben die Leute die Katastrophenprävention sehr ernst genommen. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat das abgenommen. Mittlerweile haben die meisten Leute nicht einmal genug Vorräte zuhause, um über zwei, drei Tage zu kommen.Hoppenrath: Weil die Nachkriegs-Generationen keine Katastrophen mehr erlebt haben. Früher hat praktisch jede Generation mindestens eine einschneidende Katastrophe erlebt. Allein im 20. Jahrhundert hat es in Europa zwei Weltkriege und Bürgerkriege gegeben. Hinzu kommen Pandemien …Hoppenrath: Genau. Inzwischen lebt praktisch niemand mehr, der sich daran erinnern könnte. Aber die Staaten haben diesen Schock nicht vergessen. Das ist nämlich die andere, die positive Seite: Die staatlichen Institutionen sind besser denn je auf Katastrophen vorbereitet.Hoppenrath: Ja, Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat die Präventionsmaßnahmen seit 2016 deutlich intensiviert. Die Bundesrepublik bunkert massenhaft Lebensmittel. Es gibt ein Netz an Notbrunnen, eine strategische Ölversorgung. Vor allem aber: Wir haben in Deutschland zahlreiche gut ausgebildete Profis – beim Technischen Hilfswerk, beim Roten Kreuz, bei der Feuerwehr, in den Robert-Koch-Instituten und so weiter -, die genau wissen, wie sie im Gefahrenfall zu reagieren haben.Hoppenrath: Dass die Regierung der Auffassung ist, dass sich die Bedrohungslage wieder intensiviert hat, etwa durch Attentate auf die Infrastruktur, was ja auch gerade diskutiert wird. Oder durch terroristische Angriffe, auch das erleben wir zurzeit in verstärktem Maße.