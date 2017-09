Zwangsräumung: Nach jahrelangem Rechtsstreit: Magistrat nimmt Niederräder Rennbahn in Besitz

Die Gerichtsvollzieherin Roswitha Thiele hat gestern das Gelände der Rennbahn Vertretern der Stadt übergeben. Es wurde per Gerichtsentscheid zwangsgeräumt. Der Renn-Klub hatte sich bis zuletzt mit allen Mitteln dagegen gewehrt. Doch der Bundesgerichtshof (BGH) hielt die Räumung für rechtens.

Nach rund zwei Jahren Rechtsstreit mit dem Renn-Klub feierte der Magistrat der Stadt ein Schlüsselerlebnis. Seine Vertreter konnten die Schlüssel für das Gelände an der Niederräder-Rennbahn von Renn-Klub-Vizepräsident Carl-Philip Graf zu Solms-Wildenfels im Empfang nehmen. Dessen Vorstandskollegin Christiane Weil-Daßbach hatte Tränen in den Augen.

Bild-Zoom Foto: Rainer Rüffer Die Stadträte Jan Schneider (li.) und Markus Frank (beide CDU) begutachten das städtische Eigentum. Dieses Gebäude wird abgerissen.

Zurück zur Zwangsräumung: „Ja, wo laufen Sie denn?“ Diese Frage stellten sich rund 40 Journalisten bei der Aktion. Sie beobachteten vor dem abgeriegelten Gelände, wie sich drinnen die Gerichtsvollzieherin, der amtierende Liegenschaftsamtsleiter Jochen Strack, Renn-Klub-Vizepräsident Carl-Philip Graf zu Solms-Wildenfels und die Rechtsanwälte beider Parteien bewegten. Auch Polizeibeamte begleiteten die Gerichtsbeamtin Thiele bei ihrem Einsatz. Papiere wurden ausgetauscht, Schlüssel übergeben, und dann marschierten die Vertreter beider Parteien über das Gelände. Die Pressevertreter galoppierten ihrerseits im Laufschritt den Zaun entlang, um einen Blick auf das wenig spektakuläre Geschehen auf dem Areal zu erfassen. Das Interessanteste: An den Zufahrtstoren wurden die Schlösser der Zugangstore sowie der meisten Gebäude auf dem Gelände ausgewechselt.

Sarotti-Haus steht im Weg

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will auf dem 38 Hektar großen Gelände für rund 140 Millionen Euro eine Leistungsakademie errichten. Auch wenn der Renn-Graf mittlerweile eingesehen hat, dass „in Niederrad kein Pferd mehr laufen wird“, gab er sich weiterhin kämpferisch: „Wir haben immer noch ungeklärte Besitzverhältnisse“, erklärte der 39-Jährige und fuhr fort: „Ohne uns wird es keine DFB-Akademie geben, solange ich noch Schlüssel habe.“ Und die hat der Graf auch nach der Räumung noch. Denn das denkmalgeschützte Sarotti-Häuschen auf dem Gelände gehört seiner Mutter, Alexa Gräfin zu Solms. Es handelt sich um einen kleinen Holz-Kiosk. Und auch über die Räume des Quotenhauses, eines Wettanbieters, hat die Stadt laut Solms kein Verfügungsrecht. „Wenn die Stadt ihre Mietverträge gelesen hätte, hätte sie das gewusst“, sagte er. Der DFB müsse dann eben drumrum bauen. „Die Stadt muss mit uns verhandeln, wenn sie weiter machen will“, meinte Solms. Einer der knapp ein Dutzend Anwohner kommentierte diese Bemerkung aus dem Hintergrund mit den Worten: „Da will einer noch abkassieren.“

„Kein Hindernis“

„Wir sind in schnellem Galopp auf dem Weg zur Zielgeraden“, wertete dagegen Sportdezernent Markus Frank (CDU) die Aktion. Für die Frankfurter Sportszene sei die DFB-Akademie so wichtig wie der Sitz der Europäischen Zentralbank für den Finanzplatz. Nach Angabe des Sportdezernenten Markus Frank werden dort einmal insgesamt rund 300 Arbeitsplätze beheimatet sein. Für die Bürger soll auf dem Gelände ein rund 9,4 Hektar großer Park entstehen.

Baudezernent Jan Schneider (CDU) sieht im gräflichen Sarotti-Häuschen kein Hindernis. Zwar sei jetzt ein unbekannter Vertrag präsentiert worden, aber der Pavillon sei kein ernstzunehmendes Problem, „sonst hätte der Renn-Klub in einem der zahlreichen Gerichtsverfahren darauf aufmerksam gemacht“. Die relevanten Flächen seien jetzt in Besitz der Stadt. Der Standort des kleinen Kiosks werde für das DFB-Projekt nicht benötigt und stehe auf städtischem Grund und Boden. Schneider hatte einen Tipp, wie das Sarotti-Häuschen zu retten sei: „Der Graf kann uns sagen, wann er es abholen will, dann kann er es gerne tun.“

Der DFB könne nun mit den Voruntersuchungen für das Projekt beginnen, die Tribüne könne entfernt werden, sagte Schneider. „Die Ausschreibung für den Abriss ist vorbereitet.“

Trotz des Erfolges waren die Dezernenten nicht in Champagnerlaune: „Ich glaube, die Feierstimmung kommt erst beim Spatenstich für die DFB-Akademie“, sagte Schneider.