Erweiterung des Einkaufszentrums: Nachbarn laufen Sturm gegen Hessen-Center

Vom Hessen-Center in Bergen-Enkheim ist der Freiheitsplatz in der Hanauer Innenstadt gerade einmal 15 Kilometer entfernt. Über die A 66 schafft man die Strecke ohne Stau in 15 Minuten. Und diese Nähe bereitet der Stadt Hanau Sorgen. Denn am Freiheitsplatz wurde vor einem Jahr das Einkaufszentrum „Forum Hanau“ eröffnet – mit dem Ziel, mehr Kunden in die Hanauer Innenstadt zu locken, die bisher zum Einkaufen nach Frankfurt fuhren.

Kommentar: Zweierlei Maß Als vor einigen Jahren die Entscheidung anstand, ob die Firma Segmüller in Bad Vilbel ein neues Einrichtungshaus bauen darf, stimmten die Vertreter Frankfurts in der Regionalversammlung gegen das Vorhaben. clearing

Jetzt aber legt das vom Branchen-Giganten ECE betriebene und direkt an der Autobahn gelegene Hessen-Center nach. Mit einer Verkaufsfläche von 39 000 Quadratmeter ist es ohnehin schon deutlich größer als das „Forum Hanau“. 14 000 Quadratmeter sollen noch einmal oben drauf kommen. Damit würde es größer als das „My Zeil“ in der Frankfurt City. Mit einem Bebauungsplan will die Stadt den Anbau auf dem heutigen Parkplatz an der Borsigallee ermöglichen.

„Erhebliche Bedenken“

Den Aufstellungsbeschluss hat das Stadtparlament bereits im Juni gefasst, jetzt wurden die Nachbargemeinden Bad Vilbel, Maintal und Offenbach zu Stellungnahmen aufgefordert. Nicht beteiligt ist Hanau – weil die Stadt kein direkter Nachbar ist, wie Mark Gellert sagt, der Sprecher des Frankfurter Planungsdezernat. Der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) will sich damit aber nicht abfinden, sieht er doch durch die Erweiterung den Einzelhandel in seiner Innenstadt gefährdet. In einem Brief an den Frankfurter Planungsdezernenten Mike Josef (SPD) meldete er jetzt „erhebliche städtebauliche Bedenken“ an. Er verweist darauf, dass in der Regionalplanung Einigkeit darüber herrsche, dass großflächiger Einzelhandel nur noch an „integrierten Standorten“ – also in der Nähe zu Ortskernen – ermöglicht werden sollte. „Wie Sie wissen, liegt der Standort Hessen-Center außerhalb jeglicher Innenstadtlage“, schreibt Kaminsky. Eine Erweiterung sei nicht mit den Zielen der Regionalplanung vereinbar.

Einzelhandel ist oft Anlass zu Streit in der Region Wenn irgendwo in der Region neue Einzelhandelsflächen entstehen, gehen die Nachbarn auf die Barrikaden – und beschäftigen die Gerichte: Als vor einigen Jahren das Main-Taunus-Zentrum clearing

Tatsächlich widerspricht das Vorhaben auch dem regionalen Einzelhandelskonzept, mit dem die Ansiedlung neuer, großer Zentren gesteuert werden sollte. Laut Gellert ist ein „Zielabweichungsverfahren“ beim Regierungspräsidium Darmstadt nötig. Im kommenden Herbst solle der Antrag gestellt werden.

Ausnahme beantragt

Nach Auffassung der Stadt kann eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden. „Wir glauben, dass die Erweiterung des Einkaufszentrums den umliegenden Ortskernen nicht schadet“, sagte Gellert. Diese Meinung solle jetzt in einem Gutachten untermauert werden. Dabei würden auch die Anregungen und Bedenken aus Hanau berücksichtigt. Grundsätzlich sei das Bebauungsplanverfahren aber „ergebnisoffen“.

Kritik an der Erweiterung des Einkaufszentrums kommt aber auch aus Bad Vilbel. „Das ist ein Eingriff in die umliegenden Einzelhandelszentren“, sagte Stadt-Sprecher Yannick Schwander. In Bad Vilbel wurde erst vor einigen Jahren die „neue Mitte“ mit mehreren Läden fertiggestellt. „Wir fürchten, dass die Kunden ins Hessen-Center abwandern würden“, Schwander. In Offenbach heißt es, eine Betroffenheit der dortigen Einzelhändler sei „nicht auszuschließen“. Die Stadt werde sich am Bebauungsplan-Verfahren deshalb weiter beteiligen.

Skepsis gibt auch in der Einzelhandels-Branche selbst. Aus dem Handelsverband Hessen ist zu hören, dass die Erweiterung eines Einkaufszentrums am Stadtrand nicht zeitgemäß sei.

Die Pläne für die Erweiterung des Hessen-Centers werden heute im Ortsbeirat 16 (Bergen-Enkheim) vorgestellt. Die öffentliche Sitzung, die wegen des erwarteten Andrangs in die Stadthalle Bergen (Schelmenburgplatz 2) verlegt wurde, beginnt um 19.30 Uhr.