Stadt prüft Gelände: Nachbarn wollen keine Container vor der Haustür

Dem Hochbauamt sitzt die Zeit im Nacken, um ein Ausweichquartier für die Diesterwegschule zu finden. Schon im kommenden Sommer sollen Container aufgestellt sein und die Schule ausgelagert werden. Damit das 1926 erbaute Hauptgebäude saniert und erweitert sowie eine neue Turnhalle gebaut werden kann. Nachdem das zunächst angedachte Gelände, die sogenannte „Bleichwiese“ an der Ecke Niddablick/ Am Ginnheimer Hang für die 30 benötigten Container nicht mehr in Frage kommt – das Umweltamt sprach sich aus ökologischen Gründen dagegen aus – wagt das Hochbauamt jetzt einen neuen Anlauf: Ein Grundstück in der Straße „An der Schloßhecke“ wird aktuell auf seine Tauglichkeit als temporärer Schulstandort überprüft. Das teilte der Magistrat jetzt in einer Stellungnahme mit.

In fünf bis sieben Minuten sei das Gelände vom jetzigen Standort der Schule „Am Mühlgarten“ zu Fuß erreichbar, ein Zubringerbus damit nicht nötig. Auch würde sich der Schulweg der Kinder nicht maßgeblich verändern, begründet die Stadt. Gegenwehr gibt es jedoch nicht nur von den Anwohnern, sondern auch von den Mitgliedern des Ortsbeirats 9 (Dornbusch, Eschersheim, Ginnheim). Das wurde in der jüngsten Sitzung des Stadtteilgremiums einmal mehr deutlich.

Areal nicht erschlossen

„Das Grundstück an der Schloßhecke ist nicht erschlossen, die Anwohner würden durch die dafür nötigen Arbeiten massiv gestört“, macht Thomas Budenz (BFF) kein Geheimnis daraus, dass er nach wie vor die „Bleichwiese“ präferiert. Die Wiese könne sicher wieder hergestellt werden, wenn die Container wieder weg seien. „Die Auslagerung dauert ja nicht ewig“, so Budenz.

Klappt es mit der „Bleichwiese“ jedoch wider Erwarten nicht, dann tendiert der Ortsbeirat zu einer ganz anderen Lösung. Nämlich, dass die Container auf dem Schulgelände aufgestellt werden. So könnte zuerst die Turnhalle abgerissen und dort die Pavillons aufgestellt werden. Das sei jedoch nicht machbar, betont der Magistrat. Denn die frei werdende Fläche sei für 30 Container zu klein, zusätzlich müsste ein erheblicher Teil des Pausenhofs in Anspruch genommen werden.

Da der Baustellenverkehr über die dann sehr eingeschränkte Hoffläche abgewickelt werden müsste, wäre die Sicherheit von Schülern, Lehrern und Angestellten bei der Nutzung und Querung des Pausenhofs nicht zu gewährleisten. Zudem mache die Nutzung des Turnhallengrundstücks für die Pavillonanlage einen Neubau an dieser Stelle unmöglich. Allerdings soll jetzt geprüft werden, ob zunächst die Modernisierung des Hauptgebäudes, der dann folgende Rückzug der Schüler sowie der anschließende Bau der Turnhalle eine Option ist. Damit wäre jedoch sicher, dass sich die Bauzeit um mindestens ein Jahr verlängert, betont der Magistrat in seiner Stellungnahme.

Gänzlich vom Tisch ist derweil der Vorschlag, das Gelände des gegenüber der Schule liegenden Alten Friedhof während der Bauphase zum Pausenhof umzuwidmen. Zwar wäre die zwischen den beiden Arealen liegenden Straße theoretisch in eine Spielstraße umwandelbar, das Gelände des Friedhofes sei aber nicht als Schulhof geeignet. Das habe eine Begehung vor einigen Wochen ergeben. Dabei wurde festgestellt, dass die nutzbare Fläche nicht nur zu klein, sondern eine Befahrung des Areals mit schweren Baumaschinen nicht möglich sei. „Somit kommt der Alte Friedhof als Ausweichfläche nicht in Betracht“, erklärt der Magistrat.

Noch Klärungsbedarf

All diese Aussagen nimmt der Ortsbeirat zwar zur Kenntnis, akzeptieren wollen sie die Stadtteilpolitiker allerdings nicht. So wollen sie deswegen jetzt detailliert wissen, was gegen die Nutzung der „Bleichwiese“ spricht. Eine entsprechende Anfrage der FDP-Fraktion wurde in einen interfraktionellen Eil-Antrag umgewandelt und verabschiedet. Ebenfalls beschloss wurden der Antrag der BFF-Fraktion, der die Auslagerung auf das Wiesengrundstück fordert.

Zurückgezogen haben Thomas Budenz und sein Parteikollege jedoch ihren zweiten Antrag auf der Tagesordnung, der einer Auslagerung der Schule in die Straße „An der Schloßhecke“ widerspricht. „Da gibt es noch so viel zu klären, beispielsweise die Eigentumsverhältnisse. Da haken wir jetzt erst einmal nach“, begründete Budenz den Rückzieher.