Nahverkehr: Nachbarschaftsticket: Fahrten ins Umland werden billiger

Nach jahrelanger Diskussion hat senkt der RMV die Preise für Fahrten mit Bussen und Bahnen von Frankfurt in die Nachbarstädte. Zum ersten Januar sollen die Tickets um bis zu 24 Prozent günstiger werden.

Darüber ärgern sich die Bewohner von Oberrad seit der Gründung des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) vor mehr als 20 Jahren: Für die Fahrt in die Frankfurter City brauchen sie ein Ticket für eine Tarifzone, das derzeit 2,75 Euro kostet. Für die deutlich kürzere Fahrt nach Offenbach hingegen werden zwei Zonen berechnet, derzeit sind das 4,90 Euro.

Sprünge werden kleiner

Schon lange gibt es Forderungen, diesen als ungerecht empfundenen Preissprung abzumildern. Vor fünf Jahren gab es erste Konzepte, doch der RMV konnte sich bisher nicht zu einer Lösung durchringen. Am Mittwoch aber hat der Aufsichtsrat unter dem Vorsitz von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) das „Nachbarschaftsticket“ beschlossen. Damit verschwinden die Tarifsprünge an der Stadtgrenze zwar nicht völlig, sie fallen aber deutlich niedriger aus als bisher. Der RMV hat dazu einige Beispiele veröffentlicht (siehe auch Grafik). So verbilligt sich der Preis für Fahrten von Fechenheim oder Oberrad nach Offenbach von 4,90 Euro auf 3,25 Euro. Weniger stark (4,10 Euro statt 4,90 Euro) fällt die Ermäßigung für Fahrten zwischen Höchst und Hattersheim oder zwischen Unterliederbach und Liederbach aus. „Wir verbessern damit das Preis-Leistungsverhältnis des RMV-Tarifs und erhöhen die Attraktivität unseres Angebots“, betont RMV-Geschäftsführer Knut Ringat.

„Das geht in die richtige Richtung“, sagt Wilfried Staub, Sprecher des Fahrgastverbands Pro Bahn. „Aber die Preissenkung hätte ruhig etwas kräftiger ausfallen können.“ Für ein abschließendes Urteil sei es aber noch zu früh. Staub warnte, dass die neue Regelung zu kompliziert für die Fahrgäste sein könnte. Es sei nicht klar ersichtlich, für welche Haltestellen der günstigere Preis gilt. „Der Vorschlag von Pro Bahn wäre einfacher umzusetzen gewesen“, findet er. Der Fahrgastverband hatte vorgeschlagen, generell von allen Nachbargemeinden günstigere Tickets für die Fahrt nach Frankfurt anzubieten, unabhängig davon, in welchen Stadtteil ihr Ziel liegt.

Einzelticket bleibt stabil

Beschlossen hat der RMV-Aufsichtsrat außerdem, die Preise für Einzelticket (2,75 Euro) und Tageskarte (5,35 Euro) in Frankfurt auch im kommenden Jahr konstant zu halten. „Damit setzen wir Anreize, dass noch mehr Menschen Bus und Bahn nutzen“, sagte Feldmann. Verbundweit werden die Preise im Schnitt um 1,5 Prozent erhöht. Das hatte der Aufsichtsrat bereits im vergangenen Jahr beschlossen. Fortgeführt wird der Pilottarif „RMV smart“, den derzeit ausgewählte Kunden testen.

Geführt wird der RMV weiter von den Geschäftsführern Knut Ringat und André Kavai. Ihre Verträge wurden bis 2023 verlängert.