Mehr als 40 Kultureinrichtungen laden für den 5. Mai in Frankfurt und dem benachbarten Offenbach zur diesjährigen "Nacht der Museen" ein. Museen, Galerien und ausgewählte Orte bieten zwischen 19 und 2 Uhr Sonderführungen, Lesungen, Konzerte und Partys an.

Wann ist wieder Nacht der Museen?

Am Samstag, den 5. Mai

Wie sind da die Öffnungszeiten?

Von 19 bis 2 Uhr - in manchen Museen auch länger.

Eine Ausnahme ist der Kaisersaal im Römer. Dort ist "aus organisatorischen Gründen" zwischen 22.30 und 23 Uhr kein Einlass.

Und was kostet das Ticket?

14 Euro für Erwachsene

29 Euro für die Familienkarte (2 Erwachsene, mehrere Kinder/Enkel unter 18 Jahren)

9 Euro für Kinder, Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende, Arbeitslose, Schwerbehinderte und Frankfurt-Pass/Kulturpass-Inhaber

Lohnt sich das denn?

Eindeutig ja. Alleine beim Städel kostet der Eintritt für Erwachsene unter der Woche 14 Euro, am Wochenende sogar 16 Euro - bereits beim Besuch dieses einen Museeums hat sich die Karte für die Nacht der Museen also gelohnt.

Außerdem im Ticket-Preis inkludiert ist die Nutzung der Shuttle-Busse und des Shuttle-Schiffs, auch die Fahrräder von Call a Bike sind für Museeumsbesucher in dieser Nacht kostenfrei. Für die 14 Euro könnt ihr also nicht nur ins Museum, sondern auch Eure Stadt mal ohne Mehrkosten anders als gewohnt durchstreifen.

Okay, und wo gibt es die Tickets?

Entweder am 5. Mai ab 19 Uhr in allen teilnehmenden Museen, oder vorab an den Kassen der Museen und bei Ticket-Vorverkaufsstellen in Frankfurt und Offenbach, aber auch in Bad Homburg (Palm Tickets & more), Bad Vilbel (Hildebrand), Dreieich (Bürgerhäuser Dreieich), Friedberg (Ticket-Shop), Kronberg (Klein Kronberg), Neu-Isenburg (Ticketshop in der Hugenottenhalle), Oberursel (Ticketshop Oberursel) und Sulzbach (Ticketsnapper im MTZ).

Wer macht da mit?

42 Orte in Frankfurt und Offenbach. Darunter natürlich viele Museen, aber auch z.B. das CineStar Metropolis, das Lufthansa Aviation Center, der City-Tower in Offenbach, die Sternwarte und der Zoo Frankfurt. Alle Veranstaltungsorte mit den dort gezeigten Ausstellungen und Veranstaltungen gibt es hier: Programm der Nacht der Museen 2018 (pdf)

Ist das auch was für Familien?

Kleinkinder können mit Museen und Galerien normalerweise wenig anfangen, aber die sind um 19 Uhr ja auch schon fast im Bett. Für etwas ältere Kinder haben sich einige Veranstaltungsorte spannende Aktionen ausgedacht. Gute Anlaufstellen für Familien sind:

Das Bibelmuseum (Drucken auf der Gutenbergpresse, kleine Bibel zum Selbstmachen)

Das Caricatura Museum (Ottifanten-Malwettbewerb)

Experiminta ScienceCenter (Flüge im Flugsimulator)

Geldmuseum der Deutschen Bundesbank (Kinder-Rallye)

JungesMuseum Frankfurt (Mitmachausstellung: Das Beste aus 45 Jahren Kindermuseum)

Deutsches Ledermuseum Offenbach (Riesen-Memory-Spiel)

Was erwartet mich?

Viel Kunst und Kultur, ein buntes Programm, gutes Wetter - aber auch entsprechend viele Menschen. Im vergangenen Jahr waren vor allem die Schirn Kunsthalle, das Senckenberg Naturmuseum und das Deutsche Filmmuseum Publikumsmagneten. Die Organisatoren der "Nacht der Museen" sind da ganz pragmatisch: "Bei großem Besucheraufkommen kann es in manchen Museen zu Einlassverzögerungen kommen - in diesem Fall am besten auf ein anderes Museum ausweichen und später wiederkommen", heißt es im Programmheft.

Ich stehe also viel in der Schlange an. Sollte ich mir dafür Stullen und Wasser einpacken?

Eher nicht. Das kulinarische Angebot ist groß und geht von einer "Gin-Bar" im Historischen Museum bis "Jambo African Food" im Weltkulturen Museum. Fingerfood, Wein und bestimmt auch Wasser gibt es fast überall...

Muss ich sonst noch etwas beachten?

Größere Taschen und Wertgegenstände bleiben besser zu Hause. In manchen Museen müssen die Taschen abgegeben werden, außerdem ziehen Menschenmassen erfahrungsgemäß auch Taschendiebe an. Ansonsten raten wir noch zu bequemen Schuhen: Alleine die Schirn hat eine Ausstellungsfläche von 2000 Quadratmetern...