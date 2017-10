Nachwuchs zeigt vollen Einsatz

Brennende Straßenbahnen, verkeilte Lastwagen, Schwerverletzte: 265 Kinder zwischen zehn und 17 Jahren der Frankfurter Jugendfeuerwehr haben am Samstag in Praunheim die diesjährige Abschlussübung mit Bravour gemeistert.

Ein lauter Knall, Flammen schießen hoch. Aus der Straßenbahn dringen beißender Rauch und schrille Hilfeschreie. Mit Blaulicht und Signalhorn fahren zwölf Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr auf das Gelände der Stadtbahnzentralwerkstatt in Praunheim. Die Fahrerkabinen der Löschfahrzeuge sind voll besetzt mit Kindern in blau-orangenen Jacken und orangefarbenen Helmen. An der brennenden Straßenbahn angekommen, springen sie heraus, rollen dicke Feuerwehrschläuche im Qualm des Rauchs aus, prüfen, checken und löschen. Mädchen und Jungs mit zusätzlichen Sauerstoffflaschen bergen Verletzte. Verbrannte Arme, große Wunden im Gesicht, ein Junge hat einen Nagel in der Stirn.

Die Frankfurter Jugendfeuerwehr probt den Ernstfall bei der 18. Jahresabschlussprüfung. 265 Mädchen und Jungs zwischen zehn und 17 Jahren aus 25 von insgesamt 28 Jugendfeuerwehren in Frankfurt kämpfen bei kaltem Wind um das Leben von 40 geschminkten Unfallopfern. Sie dringen in verkeilte Lastwagen ein, löschen Feuer, rennen durch Keller, sperren gefährdete Gebiete ab und sind die Helden des Tages. Unterstützt werden sie von 20 erwachsenen Feuerwehrleuten.

Mit roten Backen

„Wir wollen, dass die Kids Spaß haben und trotzdem die Realität erleben. Für unseren Nachwuchs ist dieser Tag ein absoluter Höhepunkt im Jahr“, sagt Stadtjugendfeuerwehrwart Daniel De Marco. Er strahlt, während die Kleinen mit vor Aufregung roten Backen die Feuerwehrschläuche auf Flammen richten. „Die Jugendfeuerwehren sind sehr kooperativ und helfen einander.“ Schwierig sei nur die Suche nach einem Ort für die jährlich größte Maßnahme dieser Art in Hessen, so De Marco. Die Kinder arbeiten schnell und routiniert. Ihre erwachsenen Feuerwehr-Kollegen geben leise Tipps und helfen den Jüngsten dabei, Tragen mit Verletzten abzutransportieren. Wasser spritzt über das große Gelände. Eine Stunde lang geben die Kinder alles, dann sind die Gefahren gebannt.

Auch Reinhard Ries, Leiter der Frankfurter Feuerwehr, ist gekommen, um sich die Abschlussübung anzusehen. Er lobt die Freiwillige Feuerwehr. „100 Prozent der Berufsfeuerwehrleute kommen von der Jugendfeuerwehr. Viele davon haben schon bei der Mini-Feuerwehr mit vier Jahren angefangen. Und das in Zeiten, wo es immer schwieriger wird, Jugendliche zu begeistern.“ Er beobachtet gespannt den Nachwuchs. „Sie arbeiten mit Originalmaterial und sehen bei allem Spaß der Realität ins Auge. Höhepunkt für sie ist natürlich, mit Signalhorn im Löschzug mitzufahren.“

Bedenkliche Brandserie

Das Gesicht des Feuerwehrchefs wird allerdings ernst, wenn er an die Brandanschläge der letzten Zeit denkt. Es sei zu befürchten, dass es eine Serie ist, die Abstände würden kürzer. „So eine schreckliche Serie hatten wir in Frankfurt noch nie. Es ist grausam, dass ein Mensch so etwas tut. Wer eine Kita anzündet, nimmt Schlimmeres billigend in Kauf. Das geht absolut nicht und ist mehr als gemein.“ Menschen hätten in dem Gebäude sein können und Spendengelder der Eltern steckten darin. Als Motiv des oder der Täter sei alles denkbar. Ob es Mutproben, Wut oder anderes sei, könne er nicht sagen. Ries lächelt erst wieder, als er auf die wuselnden Kinder mit Schlauch und Krankentragen blickt. „Sie haben Werte und Spaß. Und sie möchten helfen.“

Würstchen zur Belohnung

Die Mädchen und Jungen sind erschöpft und glücklich. Dennis Beauen (16) ist bereits zum dritten Mal bei der jährlichen Abschlussübung dabei. „Das ist eine coole Übung. Ich bin im Angriffstrupp und habe schon zwei Personen gerettet. Einer davon ist schwer verletzt, der andere ist leicht verletzt. Der konnte sogar laufen“, erzählt er aufgeregt. Der eben noch leicht Verletzte geht mit blutverschmiertem Gesicht zum extra aufgebauten Grill, holt sich eine Bratwurst mit Ketchup im Brötchen, beißt rein und grinst. Die Organisatoren und Kinder sind glücklich. Zur Belohnung gibt es für alle 285 Feuerwehrleute Würstchen und Limonade.