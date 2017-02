Fastnachtsumzug in Heddernheim: Narren im Glück: Klaa Paris findet statt!

Nachdem der Umzug in Klaa Paris im vergangenen Jahr wegen des Sturms abgesagt werden musste, gibt es in diesem Jahr Entwarnung.

Narren im Glück: Obwohl immer noch ein starker Wind über die Stadt fegt, soll das närrische Treiben in diesem Jahr nicht gefährdet sein. Auch wenn die Wetteraussichten derzeit alles andere alles rosig sind."Der Zug ist nicht in Gefahr, er findet statt", versicherte Dietmar Pontow, Vorsitzender der Zuggemeinschaft Klaa Paris bereits in den frühen Morgenstunden.Los geht es um 14.31 Uhr, dann setzen sich 111 Zugnummern in den engen Gassen in Bewegung und verwandeln die Frankfurter Fastnachtshochburg endlich wieder in ein buntes Narrenparadies. (jdi)