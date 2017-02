Fastnachts-Matinee der Fidelen Nassauer: Narren werden zu Frühaufstehern

Bereits in zwei Wochen steuert die Fastnacht ihrem Höhepunkt entgegen. Zur Einstimmung steigt bei den Fidelen Nassauern am kommenden Sonntag erstmals eine Fastnachts-Matinee – eine klassische Sitzung, aber zur besten Tageszeit. Dafür verlosen wir elf Mal zwei Eintrittskarten.

Die klassische Fastnachtssitzung beginnt am Abend – um 19.11 Uhr oder um 20.11 Uhr. Dort wird geredet und gelacht, getanzt und gefeiert. Auf der Bühne und im Publikum. Aber warum soll man dies nicht ändern? Das dachte sich zumindest Udo Stalp, Sitzungspräsident der Fidelen Nassauer, und „erfand“ die „Fastnachts-Matinee für Frühaufsteher“. Die steht am Sonntag, 12. Februar, im Großen Saal des Clubhauses, Wenzelweg 21, an. Los geht es – wie könnte es auch anders sein – um 11.11 Uhr.

„Eigentlich ist die Sache doch ganz einfach. Wir machen das, was sonst am Abend passiert, einfach zur besten Zeit des Tages um kurz nach 11“, findet Stalp. Das bringe viele Vorteile mit sich. Denn zu den Abendsitzungen können vor allem Familien nicht immer gehen – entweder wird ein Babysitter gebraucht oder die Veranstaltung ist für die Kinder zu spät. „Wir sind uns sicher, dass wir mit unserer neuen Veranstaltung ein ganz anderes Publikum ansprechen. Die Menschen, die gerne auf Sitzungen gehen, es aber zeitlich nicht so gut hinbekommen“, sagt der Sitzungspräsident.

Mehrere Hundert Leute passen in den Großen Saal der Fidelen Nassauer, wie viele Narren letztlich kommen, das kann Stalp nicht einschätzen. Ebenso wenig, ob es eine Wiederholung geben soll oder die Fastnachts-Matinee einmalig bleiben wird. „Das hängt von den Reaktionen ab und von der Länge der Kampagne. Die ist im kommenden Jahr zwei Wochen kürzer, diese Sitzung muss an einem Sonntag stattfinden. Das kann dann terminlich eng werden. Wir müssen schauen“, sagt er.

Fünf Vorträge wird es bei der Fastnachts-Matinee geben: Neben Udo Stalp wird auch Axel Heilmann, Präsident des Großen Rats der Karnevalvereine, auf der Bühne stehen. Mit dabei sind das Männerballett der Fidelen Nassauer, die Klaa Pariser Hupfdohlen und die Tanzgarden des Clubs. Fürs Taktgefühl und den richtigen Rhythmus sorgt der Klaa Pariser Musikzug der Kolpingfamilie Heddernheim.

Für alle, die jetzt Lust auf die Fastnachts-Matinee bekommen haben, verlosen wir elf Mal zwei Karten.

Wer gewinnen will, schickt eine Mail an gewinnspiel@fnp.de.

