Kostenlose Beratung für Mieter: Nassauische Heimstätte setzt auf Energiesparen

Global denken, lokal handeln – das hat sich die Stadt Frankfurt auf ihre Energiespar-Fahnen geschrieben. Schließlich soll bis 2050 erreicht werden, dass sich Frankfurt ausschließlich mit Strom aus erneuerbare Energien versorgt. So sieht es der Masterplan „Klimaschutz“ vor. Erreicht werden kann das aber nur, wenn sich wichtige Akteure der Stadt erfolgreich zusammentun, sagt Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne).

Kosten senken

Gesagt, getan: Bei zwei Klimaschutzprojekten kooperieren der Caritasverband Frankfurt, das Energiereferat der Stadt und die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte (NH) deswegen – mit dem Ziel, Energiesparpotenziale im Haushalt aufzudecken und die Mieter dabei zu unterstützen, Energie und Kosten einzusparen. Gefördert wird das Projekt mit der Klimaschutzplakette der Stadt, die nach dem Papageno-Musiktheater jetzt auch die Nassauische Heimstätte und der Caritasverband ihr Eigen nennen können.

Während sich das Pilotprojekt „Energiesparberatung im Quartier“ ausschließlich auf einkommensschwache Privathaushalte in Wohnungen der NH konzentriert, soll das Projekt „Energiesparberatung für Neumieter“ jeden ansprechen. Der Inhalt beider Projekte ist allerdings identisch – die Mieter erhalten eine kostenlose Energiesparberatung durch Mitarbeiter der Caritas. Dazu gehören die Prüfung und Messung des Strom- und Wasserverbrauchs, der kostenlose Einbau von energiesparenden Geräten und die finanzielle Förderung eines neuen Kühlschrankes. „Um die Hälfte kann der Stromverbrauch mit einfachen Dingen reduziert werden“, rechnet Heilig vor.

Fenster nicht kippen

Zu diesen einfachen Dingen zählt neben der Verwendung von LED-Lampen und abschaltbaren Steckerleisten auch das richtige Lüften – lieber Stoßlüften statt die Fenster zu kippen. Bis zu 60 Prozent Strom kann gesparrt werden, wenn die Wäsche bei 40 statt 90 Grad gewaschen wird. Bis zu 30 Prozent wird der Stromverbrauch des Fernsehers gesenkt, wenn die Energiespareinstellungen benutzt werden.

Zwei Jahre lang laufen die Projekte jeweils, dann können die ersten Ergebnisse beurteilt werden. Mit ihrer „Energiesparberatung im Quartier“ war die NH bereits zwei Jahre mit einem Pilotprojekt in Sindlingen, Zeilsheim und Unterliederbach aktiv. 195 Kilowattstunden Strom wurde seitdem durchschnittlich in den besuchten Haushalten gespart. Das entspricht im Jahr einer Ersparnis von 57 Euro. Auch der Wasserverbrauch ist gesunken, im Durchschnitt sparten die Mieter 18 Euro pro Jahr.

„Diese Zahlen zeigen, dass unsere Beratung Erfolg hat. Es ist wichtig, die Menschen vor Ort zu besuchen und über die Möglichkeiten des Energiesparens zu informieren. Berichte in Hochglanzmagazinen haben sicher nicht diesen durchschlagenden Erfolg“, sagt NH-Geschäftsführer Constantin Westphal. Die Beratung für Neumieter hat im Sommer begonnen, 100 Haushalte wurden bereits besucht, 200 sollen in den kommenden Monaten folgen. Als nächstes wird die Beratung in der Carl-Sonnenschein- und der Otto-Brenner-Siedlung in Sossenheim angeboten.