Rechtsextremismus: Neonazi-Aussteigerin erzählt in der Jüdischen Gemeinde

Heidi Benneckenstein stammt aus einer rechtsextremen Familie – und glaubte lange Zeit, was man ihr einbläute. „Ein deutsches Mädchen“ heißt der Bestseller über ihren Lebensweg aus Verblendung und Einsicht. Nun folgte sie einer Einladung der Jüdischen Gemeinde.

Auf der Bühne des Ignatz-Bubis-Gemeindesaals sitzt eine dünne, fast zerbrechlich wirkende Frau. Ihre Hände erfassen sich fest, fast scheint sie sich selbst Halt geben zu müssen. Leicht kann es Heidi Benneckenstein nicht fallen, einem jüdischen Publikum zu erklären, wie sie zu einer Holocaust-Leugnerin erzogen wurde und wie präsent der Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft ist. 400 Menschen hören ihr gebannt zu.

Ihr Buch „Ein deutsches Mädchen“ ist der endgültige Beweis für ihre Abkehr vom rechtsextremen Milieu, es führte auch zum endgültigen Bruch mit der Familie. Nur zur Mutter und zur jüngeren Schwester hat Heidi Benneckenstein noch Kontakt. Gemeinsam mit ihrem Mann, der unter dem Namen „Flex“ als Liedermacher in der Szene bekannt ist, hat sie ein Aussteigerprogramm durchlaufen.

Marc Grünbaum vom Gemeindevorstand führt durch den Abend und hakt immer wieder nach und versucht, die Beweggründe der mutigen Aussteigerin immer noch ein bisschen besser zu verstehen. Heidi Benneckenstein, 1992 in Bayern geboren, hat es sich nicht ausgesucht, rechtsradikal zu denken, Juden zu hassen. Sie wurde von klein auf indoktriniert. Dirndl musste sie tragen, das Haar zu Zöpfen flechten. Hart und diszipliniert sollte sie sein. In ihrem kargen Zimmer durfte sie nur einige Tierbilder aufhängen; die hätten etwas Wärme ausgestrahlt, erzählt sie. Ansonsten zählten nur „völkische Werte“.

Kindheit in Angst

Begriffe wie diese fallen ständig an diesem Abend in der jüdischen Gemeinde. Heidi Benneckenstein verwendet sie unverkrampft, recht locker sogar – vielleicht auch, weil sich ihr inneres Wertesystem als komplett von der Naziideologie losgelöst zeigt. Eine Untersuchung der Szenen-Sprache, ihre Bedeutung für die Ideologie, aber auch für die Gesellschaft insgesamt wäre eine eigene Veranstaltung wert.

Ihr Vater, Helge Redeker, ein bekannter Nazi, schickte Heidi und ihre Schwestern als Kinder in die Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ). Erst 2009 wurde diese Organisation verboten. Eine Organisation, die in ihren Freizeitcamps Kinder nachts aus dem Schlaf reißt, aus der Gruppe, angeblich, um vor der Polizei zu fliehen, die die Kinder durch die Idylle der bayerischen Wälder jagt, sie nach einem vermeintlichen Irrweg einen Ort erreichen lässt, wo sie einen ketchupbeschmierten aufgespießten Schweinekopf zu sehen bekommen.

Eines dieser Kinder war Heidi. Angst habe sie gehabt. Angst sei überhaupt ein Begleiter ihrer Kindheit gewesen, sagt sie. Das sei ihr im Nachhinein erst bewusst geworden. Ihr Vater habe nicht gewollt, dass aus ihr eine tätowierte, auf rechten Konzerten rumhängende Skinheadgöre würde. Er wollte sie zur „braunen Elite“ erziehen. An dieser Stelle sieht sich die jüdische Zuhörerschaft einmal mehr mit der Tatsache konfrontiert, dass der Judenhass in Deutschland kein kleinzuredendes Randphänomen darstellt. „Antisemitismus ist heute normal“, sagt die Aussteigerin. Spätestens dieser Satz löst Beklommenheit im Saal aus. Gleichzeitig klatschen die Zuschauer anerkennend, wenn Benneckenstein von ihrer Läuterung berichtet, wenn sich die heute einsichtige Frau dem verblendeten Mädchen von einst stellt. Rechtes Gedankengut und damit die Ideologie des Dritten Reiches ist nicht nur an den Stammtischen der Verlierer dieser Gesellschaft salonfähig. Es gibt nicht mehr den großen Verführer, der den Menschen die gute Arbeit und das besseres Leben verspricht, das andere ihnen angeblich wegnehmen. Es gibt auch keine Diktatur. Vielmehr kann man von einem ubiquitären Antisemitismus sprechen, welcher sich durch alle Schichten der Gesellschaft zieht.

Andreas Speit, Journalist und Publizist, ein Kenner der Neonazi-Szene, bereicherte die Gesprächsrunde mit seinem profunden Wissen über die Pluralität der rechten Szene. Er klärte über „völkische Sippen“, „rechte Ökös“, Siedlungspläne in ländlichen Strukturen und den Antisemitismus in der AfD auf. Auch, das frauenfeindliche Element der Rechtsradikalen beleuchtete er.

Im Ferienlager seien fast ausschließlich Kinder aus guten Familien gewesen, erzählte Heidi Benneckenstein. Kinder von Zahnärzten, von Rechtsanwälten. Als Kind habe ihr Vater ständig vom Krieg gesprochen. Sie habe gedacht, dass es jeden Augenblick Fliegeralarm geben könne. Sie wurde dazu erzogen in einem feindlichen Umfeld zu überleben.

Zwei neue Leben

Anlass für den Ausstieg war ihre Schwangerschaft. Da habe sie zu reflektieren angefangen. Auch die Beziehung zu ihrem Großvater mütterlicherseits habe ihr zu einem humaneren Menschenbild verholfen. Liebevoll sei der Opa gewesen.

Mit sich ins Reine kommen: Auch deshalb habe sie ihren Lebensweg veröffentlicht. „Eine Art Beichte“, sagt sie. Wenn sie mit ihrer Mutter über ihre Kindheit gesprochen habe, habe diese öfters zu ihr gesagt: „Schau doch nach vorn, lass die Vergangenheit ruhen.“ Sie konnte die Vergangenheit nicht ruhen lassen.

(red)