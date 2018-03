Gleichstellung: Neue Altstadt: Kritik an der fehlender Barrierefreiheit

Die Neue Altstadt zwischen Dom und Römerberg soll das Aushängeschild Frankfurts werden. Die Stadt hofft, Menschen aus aller Welt anzulocken – sie hat sich die historische Rekonstruktion knapp 200 Millionen Euro kosten lassen. Die Frankfurter Behindertenarbeitsgemeinschaft (FBAG) aber sieht ein Problem: Sie bemängelt, dass die Altstadt nicht konsequent barrierefrei konzipiert sei. Susanne Bell, Sprecherin des FBAG-Fachausschusses Bauen, befürchtet, so würden falsche Signale für die allgemeine Gleichstellung von Behinderten weit über die Stadtgrenzen hinaus gesendet.

Ihr geht es konkret um den Zugang zu Gewerbeeinheiten, also zu Restaurants und Geschäften. Barrierefreiheit bedeutet, dass Menschen mit körperlichen Einschränkungen, beispielsweise Rollstuhlfahrer, die Altstadt genau wie alle anderen Besucher erkunden und erleben können, komplett ohne fremde Hilfe.

Hier schwelt der Konflikt zwischen FBAG und der städtischen Dom-Römer GmbH, denn: Bis auf eine Ausnahme können zwar alle Gewerbeeinheiten behindertengerecht betreten werden – abschüssiges Gelände wurde begradigt, Aufzüge in Häusern installiert, Eingänge mit Rampen versehen. Aber: Nicht alle Gebäude sind, wie von der FBAG erhofft, für Behinderte auch über den Haupteingang erreichbar. Konkret stört sie, dass Behinderte bei vier Gebäuden nur einen Nebeneingang nutzen können, in einem Fall per Klingel eine mobile Rampe anfordern müssen und beim „Roten Haus“ sogar nur der Straßenverkauf stufenlos erreichbar ist, nicht aber der Innenraum.

Mehr Problemstellen

„Stellen Sie sich mal vor, aus einer Reisegruppe muss nur der Rollstuhlfahrer zum Hintereingang fahren und dort auf Hilfe warten, während die anderen vorne reingehen“, sagt Bell. Wer einen Hintereingang nehmen müsse, werde in gewisser Weise gesellschaftlich ausgeschlossen. Die FBAG habe seit Monaten immer wieder angefragt, wie es um die Barrierefreiheit im Römer-Areal bestellt sei. Eine erste Antwort folgte im Dezember: Mit deutlich mehr Problemstellen, als zuvor versprochen, wie Bell sagt.

Michael Guntersdorf, Geschäftsführer der Dom-Römer GmbH kann die Kritik zwar nachvollziehen, hält sie aber für polemisch. „Die Hintereingänge, von denen immer die Rede ist, sind normale Eingänge.“ Die Stadt habe viel in die Barrierefreiheit investiert. Bei der „Goldenen Waage“ habe man beispielsweise ein ganzes Gebäude nur für die Erschließung aufgewendet. „Wir haben es so gut gemacht, wie möglich“, sagt Guntersdorf. Einfach sei das nicht gewesen. Die Stadt musste ihre Pläne etwa der engen Bebauung und den historischen Vorgaben anpassen. Die ursprünglichen Alstadtgebäude seien eben nicht barrierefrei gewesen. „Bis auf eine Ausnahme kommt jeder überall hin. Mit der Barrierefreiheit sind wir sehr zufrieden.“

Letztlich Neubauten

Verständnis, dass die Dom-Römer GmbH nicht immer einen barrierefreien Zugang über den Haupteingang einrichten konnte, hat Bell nicht: „Bei einem so lange geplanten Vorhaben mit solch einem großen finanziellen Aufwand, finde ich, kann man die Barrierefreiheit schon von Anfang an berücksichtigen.“ Auch, dass es sich bei den Gebäuden um historische Rekonstruktionen handle, lässt sie als Argument nicht gelten: Letztlich seien es doch Neubauten und keine Originale. Und diese sollten ausnahmslos barrierefrei sein. „Ich verstehe nicht, warum die Stadt im Fall der Altstadt Ausnahmen macht.“