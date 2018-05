Dom-Römer-Areal: Neue Altstadt ab heute für alle zugänglich

In der neuen Frankfurter Altstadt gehen heute wohl die letzten ruhigen Tage zu Ende. Um 14 Uhr sollen die Bauzäune fallen. Dann dürfen endlich Besucher nach Belieben durch die Gassen rund um den Hühnermarkt flanieren, um zu begutachten, was die Stadt in den vergangenen Jahren zwischen Römerberg und Domplatz gebaut hat. Die für das Quartier verantwortliche Dom-Römer-GmbH rechnet vor allem in den ersten Tagen mit großem Interesse.

Auf sieben Hektar hat Frankfurt 15 historische Gebäude rekonstruieren und 20 den Fachwerken nachempfundene Häuser neu bauen lassen, Wahrzeichen wie die „Goldene Waage“ und das Friedrich-Stoltze-Denkmal fanden ihren Weg an ihre angestammten Plätze. Fast 200 Millionen Euro hat das Prestigeprojekt gekostet. Im Laufe des Sommers werden auch etwa 20 Geschäfte in der Altstadt eröffnen, unter anderem eine Bäckerei, ein Hutsalon, ein Café und eine Metzgerei. Ladenketten und Souvenirshops waren in den Planungen von vornherein tabu.

Die Stadt Frankfurt will mit der Altstadt in erster Linie ein lebendiges Wohnviertel gebaut haben, kein Freilichtmuseum und keinen Freizeitpark, wie Kritiker der Rekonstruktion in der Vergangenheit häufig monierten. Insgesamt 70 Wohnungen wurden verkauft, die ersten Bewohner ziehen in den kommenden Tagen ein. Trotzdem ist im Rathaus klar, dass die Altstadt ein Publikumsmagnet werden dürfte. Der städtische Tourismuschef Thomas Feda rechnet mit mindestens zwei Millionen Neugierigen pro Jahr.

Festakt erst im September

Ein ausufernder Festakt für die Altstadt bleibt aber vorerst aus. Heute Vormittag werden Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und seine Kollegen symbolisch ein Absperrband durchschneiden. Im September weiht die Stadt ihr neues Aushängeschild dann mit einem dreitägigen Eröffnungsfest offiziell ein. Die Feierlichkeiten werden rund 1,5 Millionen Euro kosten, Führungen, Musikbühnen und traditionelles Ochsenbraten inklusive.

„Die Altstadt wird das äußere Bild Frankfurts verändern, das manchmal als kühl beschrieben wird“, sagt Feldmann. Die Alstadt vermittle ein Bild, das mit Historie und Heimatgefühl zu tun habe. Einst zählte Feldmann zu den Gegnern des Projekts, nach eigenen Angaben, weil er nur die Kosten im Blick gehabt habe. Heute betont der Politiker immer wieder, dass der Stadt ein „Stück Herz und Seele zurückgegeben“ werde.

Führungen starten ab Freitag Wer die neue Frankfurter Altstadt auf eigene Faust erkunden möchte, kann das heute ab14 Uhr tun, sollte aber mit großem Andrang rechnen. Ab Freitag, 11.

Lange Jahrzehnte schienen weite Teile der Altstadt verloren – und mit ihr deren Geschichte. Der Bombenhagel von 1944 hatte sie zerstört, aus den Trümmer des Zweiten Weltkrieges hatte sich die Finanzmetropole erhoben. Erst 2005 schlug ein Student den Stadtpolitikern vor, die Altstadt am historischen Kaiserkrönungsweg wiederaufzubauen. Ein zäher politischer Streit entbrannte, an dessen Ende 2010 der Abriss des Technischen Rathauses und später der Baubeginn auf dem Areal in der Innstadt stand.

Noch ist zwischen Dom und Römer aber nicht alles fertig, vielerorts wird noch geschraubt und gehämmert. Weil aber die Wohnungen schon bezugsbereit sind, verlegte die Stadt die Öffnung der neuen Altstadt nach vorn.

Für die Verantwortlichen beginnt heute ein Testphase, wie Thomas Feda erklärt. „Wir freuen uns auf die Reaktionen der Frankfurter und der Besucher“, sagt Frankfurts Tourismuschef. Er erwartet, dass die neue Altstadt zahlreiche Tagestouristen aus dem Umland, aber auch Besucher aus China und Amerika in die Messestadt lockt. Dass das Quartier Wohnviertel und Touristenmagnet sein soll, sei ein Spagat, den die Stadt bewältigen müsse.

Eröffnung Erste Bewohner ziehen in die neue Altstadt ein Der Countdown läuft. In diesen Tagen werden Wohnungen abgenommen und Schlüssel übergeben. Und wenn heute die Bauzäune fallen, werden die ersten paar Dutzend neuen Altstadtbewohner ihre Wohnungen beziehen. Einer von ihnen ist August Heuser, ehemaliger Direktor des Dommuseums.

August Heuser, der eine Wohnung im „Glauburger Hof“ bezieht, sieht den Besucheransturm entspannt: „Dafür bin ich hier mitten unter Leuten und niemals alleine“, sagt er. Zu viele sollten es aber nicht werden: Laut Dom-Römer-GmbH ist die Altstadt auf 700 bis 800 Besucher gleichzeitig ausgelegt.