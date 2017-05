Farbwechsler mit Superzunge: Neue Pantherchamäleons im Exotarium eingezogen

Bild-Zoom Foto: W.Faust Panthercamäleons wechseln nicht zur Tarnung ihre Farbe sondern nach ihrer Stimmung.

Etwa ein Jahr hatte der Zoo Frankfurt keine Pantherchamäleons (Furcifer pardalis) zeigen können. Nun sin wieder vier Tiere in Frankfurt eingezogen. Ein Paar wird in der Schau gehalten und ein weiteres Paar hinter den Kulissen. „Pantherchamäleons sind aufgrund ihrer Aggressivität ausgesprochene Einzelgänger. Sie werden deshalb in getrennten Anlagen untergebracht und nur zur Paarungszeit zusammen gelassen“, erläutert Zoodirektor Prof. Dr. Manfred Niekisch.Die Männchen sind mit Ihrer grün-blau-schillernden Musterung ganz besonders farbenprächtig. Die Färbung der Tiere kann allerdings wechseln und hängt jeweils von ihrem Verbreitungsgebiet und ihrer Stimmung ab. „Sind die Tiere gestresst, wechselt die Farbe zu dunkel bis schwarz, sind sie bedroht, nehmen sie eine leuchtende Warnfarbe an und sind sie in Balzstimmung, leuchtet das Grün-Blau umso stärker – die Stimmung der Tiere ist also immer offensichtlich,“ sagt Niekisch.Pantherchamäleons leben auf Madagaskar in Büschen, Bäumen oder im Gestrüpp in Küstennähe. Mit ihren dünnen Beinen können sie gut klettern und sind sehr wendig. Außerdem können sie sich mit Hilfe ihrer zu Greifzangen geformten Füße auch bei starkem Wind an den Ästen festzuhalten. Sie werden etwa 35 bis 55 cm groß.