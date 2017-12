Kita statt Straßencafé: Neue Pläne für Tel-Aviv-Platz an der Europa-Allee

An der Europa-Allee entsteht eine neue Kindertagesstätte. Der private Betreiber Kids-Camp zieht dorthin, weil sein bisheriges Domizil in der Innenstadt einer Großbaustelle weichen muss. Während sich junge Familien über das zweisprachige Betreuungsangebot freuen, kommt von anderen Anwohnern Kritik.

Ursprünglich hatte Eberhard Horn andere Pläne. Sein Bauprojekt am westlichen Ende des Europagarten-Tunnels sollte einen Bio-Supermarkt beherbergen, mit Straßencafés und Dachgarten. Die Bagger sind inzwischen angerückt. Das Gebäude soll auch im Wesentlichen so gebaut werden, wie es entworfen wurde. Nur die Nutzer werden deutlich jünger sein: Aus dem Supermarkt- und Gastronomie-Konzept ist eine Kindertagesstätte geworden. 100 Betreuungsplätze will der private Betreiber Kids-Camp aus Königstein (Taunus) dort anbieten. Seinen bisherigen Frankfurter Standort im Bankenviertel muss Kids-Camp aufgeben, eine Großbaustelle mache dort Kinderbetreuung unmöglich, sagt Geschäftsführerin Martina Dorner.

„Wir haben anderthalb Jahre gesucht, das war katastrophal schwierig“, klagt sie. „Kinder als Nachbarn will niemand.“ Deshalb sei sie sehr froh gewesen, als der Investor und Planer Eberhard Horn ins Spiel kam. Der hatte das Problem, dass er keinen Betreiber für seinen Bio-Supermarkt fand. „Die Hauptschwierigkeit war, dass die Anfahrt über den Platz sehr kompliziert geworden wäre“, sagt Horn. Deshalb hat er umgeplant und wird das Gebäude nun an Kids-Camp vermieten – samt Dachgarten, der zum Spielplatz werden soll.

Nicht alle Anwohner sind davon begeistert. Sie kritisieren, nicht über die Änderung informiert worden zu sein. Doch laut Planungsdezernat gab es dafür gar keinen Anlass. „Der städtische Bebauungsplan musste nicht geändert werden, denn er lässt an dieser Stelle sowohl Einzelhandel und Gastronomie als auch soziale Einrichtungen wie eine Kita zu“, erklärt Dezernatssprecher Mark Gellert.

Kids-Camp-Chefin Dorner sagt, dass der neue Standort optimal sei. Schon jetzt würden im Europa-Viertel einige Eltern wohnen, die ihre Kinder ins Kids-Camp schicken. „Die freuen sich, dass sie es künftig näher haben.“ Die Betreuung ist zweisprachig: Englisch und Deutsch. Da die private Kita von der Stadt gefördert werde, seien die Gebühren genauso hoch wie in städtischen Einrichtungen, so Dorner: je nach Einkommen maximal 198 Euro im Monat für Unter-Drei-Jährige und 148 Euro für Kindergartenkinder. Geöffnet ist die internationale von 8 bis 19 Uhr.

