Gynäkologie und Geburtshilfe im Krankenhaus Nordwest: Neuer Chefarzt will onkologischen Bereich ausbauen

Er will eine personell ausgedünnte Klinik an die Spitze bringen: Prof. Dr. Jörg B. Engel ist der neue Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Nordwest. Ausbauen möchte er den onkologischen Bereich sowie die minimal-invasive Chirurgie in der Frauenheilkunde.

Prof. Dr. Jörg B. Engel ist ein selbstbewusster Mensch. „Warum auch nicht?“, fragt der 43-Jährige, streicht sich über das blonde Haar, räumt ein paar Taschen zur Seite, hebt einen Papierstapel von seinem großen Schreibtisch und setzt sich in den Stuhl dahinter. Das weiße Regal hinter ihm ist fast leer, lediglich in zwei der quadratischen Fächer stehen einige Bücher: Medizinische Fachbücher zu Gynäkologie und Geburtshilfe. Engel ist der neue Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Nordwest.

Er ist im „Vollstress“

Im Oktober hat der Professor seinen Dienst an der Praunheimer Klinik angetreten. Seitdem ist er im Stress. „Im Vollstress“, betont er. Kein Wunder, schließlich muss er ein neues Team um sich versammeln. „Ich habe eine personell ausgedünnte Klinik übernommen. Am Anfang war ich Mädchen für alles. Das hat mir auch Spaß gemacht, ich arbeite gerne praktisch. Trotzdem wird es Zeit, dass ich Unterstützung bekomme“, sagt er. Übernommen hat er die Klinik von Prof. Dr. Ute-Susann Albert, die sie etwas über zwei Jahre geleitet hat. Sein Team komplettieren will Engel frühestens im März oder April. So ist zumindest der Plan. Ohnehin hat der neue Chefarzt viel vor. Als Spezialist für gynäkologisch-onkologische Chirurgie möchte er den Bereich der Onkologie in der Frauenheilkunde ausbauen. „Wir sind ein onkologisch ausgerichtetes Krankenhaus, da ist der Ausbau die logische Konsequenz. Dazu gehört auch die angestrebte Zertifizierung als Brutskrebszentrum. Die halbe Strecke ist schon geschafft“, sagt Engel. Er hat nach seinem Studium der Humanmedizin an der Georg-August-Universität Göttingen an der Universitätsklinik Lübeck seine Zeit als Arzt im Praktikum absolviert. Danach durchlief er mehrere Stationen als Assistenz- und Oberarzt in Würzburg, Regensburg und Gießen. Zuletzt war er Leitender Arzt des Bereichs Gynäkologie und stellvertretender Klinikdirektor in Aschaffenburg gewesen.

Die Gynäkologie, weiß Engel aus seiner langjährigen Erfahrung, sei eines der breitesten Fachgebiete in der Medizin. Sie befasse sich nicht nur mit der Geburtshilfe, sie behandle auch Myome – Wucherungen in der Gebärmutter –, dem Beckenboden oder Inkontinenz. „Ich habe das alles schon mal selber gemacht. Trotzdem ist es gut, ein junges motiviertes Team um mich zu haben“, sagt Engel.

Eine stärkere Rolle spiele in der Gynäkologie die minimal-invasive Chirurgie, operative Eingriffe mit nur kleinsten Schnitten der Haut zur rascheren Genesung. „In Frankfurt wird dies nicht häufig angeboten, damit könnten wir herausstechen. Ein Alleinstellungsmerkmal ist in einer Stadt mit dieser medizinischen Überversorgung durch Krankenhäuser nicht möglich. Es gibt nichts, was keine Klinik anbietet“, sagt der Mediziner. Diese Überversorgung habe aber auch Vorteile. So sei die Geburtsstation im Krankenhaus Nordwest nie überlastet, Frauen mit Wehen würden dort nicht weggeschickt – im Gegenteil. „Wir haben quasi eine ,Komfort-Geburtshilfe’. Wir können auch dank eines tollen Teams auf die individuellen Wünsche der Frauen eingehen. Wir können uns Zeit für sie nehmen. Das ist in vielen anderen Krankenhäusern in der Stadt leider nicht möglich“, sagt Engel. Deswegen möchte er auch nicht, dass die Geburtshilfe stiefmütterlich behandelt wird. Auch, weil ihm die Arbeit dort Freude bereitet. „Wenn man von der Onkologie kommt und hilft dann, ein Kind auf die Welt zu bringen, geht es einem wieder gut“, sagt der Vater eines Sohnes.

Krankenhaus gefällt ihm

Medizin studiert hat Jörg Engel übrigens nur, weil er nicht wusste, was er sonst machen sollte. „Ich hatte einen ganz guten Notendurchschnitt und während des Studiums sieben Jahre Zeit, mich für ein Fachgebiet zu entscheiden“, sagt er. Bereut hat er seine Wahl während des Studiums mehrfach. Weil er immer mehr gemerkt hat, dass er doch nicht, wie lange gedacht, ein Theoretiker, sondern vielmehr ein Praktiker ist. „Als ich begonnen habe im Krankenhaus zu arbeiten, wurde es schlagartig besser. Die Auswendiglernerei hatte ein Ende“, erinnert er sich.

Als Ausgleich zum anstrengenden Job treibt Engel viel Sport – Kampfsport. Früher hat er geboxt und den ein oder anderen Haken wegstecken müssen. „Ich habe ein Blumenkohlohr und einen breiten Nasenrücken. Aber damit kann ich leben. Denn der Sport powert mich aus. Anders wäre meine berufliche Tätigkeit mit ihren vielen Höhen, aber auch Tiefen, nicht machbar“, sagt der Mediziner.