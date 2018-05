Das Gärtner-Projekt auf dem Danziger Platz am Ostbahnhof wird neu aufgelegt. Der Verein „Bienen-Baum-Gut“ hat den „Neuen Frankfurter Garten“ in den vergangenen Monaten fit gemacht. Sie wollen es besser machen als ihre Vorgänger.

Zwischen ehemaligen Straßenbahnschienen dringen die ersten Hirseblätter durch die Erde, in einem Hochbeet sind verschiedene exotische Minzsorten angepflanzt und der „Bienenbaum-Wipfelpfad“ lädt zum Entdecken ein: Der Verein „Bienen-Baum-Gut“ hat in den vergangenen Monaten die Gartenfläche auf dem Danziger Platz, unweit des Ostbahnhofs, auf Vordermann gebracht. Eröffnet wird der „Neue Frankfurter Garten“ am kommenden Sonntag um 13 Uhr.

Vorgängerverein ging pleite Die Idee, auf dem Danziger Platz einen Stadtgarten zu errichten, entstand im Frühjahr 2013. Initiatorin war damals die Kulturmanagerin und Moderatorin Daniela Cappelluti. clearing

„Hier stecken mehr als 1000 ehrenamtliche Arbeitsstunden drin“, sagt Corina Haurova. Gemeinsam mit Cher Haurova hat sie den Verein gegründet und sich Ende April zur Übernahme des Projektes entschieden. „Hier soll ein Ort der Begegnung und des Austauschs entstehen“, sagt Haurova. Was sie besser machen möchten als ihre Vorgänger, der Verein Frankfurter Garten, der pleite gegangen ist? „Früher hat jeder eher sein eigenes Ding gemacht“, sagt Haurova. „Wir möchten in unserem Verein eher gemeinschaftlich arbeiten und aufeinander achtgeben.“

Fast alles ist Bio

Es gehe darum, Zugang zur Natur zu finden, um Nachhaltigkeit und einen bewussten Umgang mit Nahrungsmitteln. „Bei uns ist alles Bio“, sagt Haurova. „Also zumindest so weit es geht.“ Auch im kleinen Vereins-Café, das samt Dachterrasse liebevoll in und auf einem Bauwagen eingerichtet wurde, werden Getränke, Kaffee und Kuchen in Bio-Qualität angeboten. „Außer Apfelwein. Den haben wir bislang nicht in Bio gefunden.“

Bild-Zoom Foto: Leonhard-Hamerski Corina Haurova und das Team von „Bienen-Baum-Gut“ haben den Garten auf dem Danziger Platz fit gemacht.

Neben dem Gärtnern und Imkern sollen in der grünen Oase auf dem Danziger Platz auch Tauschbörsen für Saatgut und Pflanzen stattfinden. „Und immer samstags bekommen wir Lebensmittel aus einem Bio-Laden, die sonst weggeschmissen würden. Die verteilen wir dann an die Besucher“, sagt Cher Haurova. „Und wenn jemandem seine Pflanzen im wahrsten Sinne über den Kopf wachsen, nehmen wir sie auch gerne auf. Denn wir möchten, dass möglichst wenig Pflanzen weggeschmissen werden.“

Cher Haurovas ganzer Stolz sind mehrere Hochbeete, in denen alte, fast vergessene Kartoffelsorten wachsen. „Wir haben hier etwa den ,Kerkauer Kipfler‘ und ,La Ratte‘“, erklärt sie. „Die sind sehr widerstandsfähig gegen den Kartoffelkäfer. Aber dadurch, dass der Ertrag niedrig ist, sind sie im Handel nicht mehr zu finden.“ Überhaupt sind auf der rund 2500 Quadratmeter großen Fläche des „Neuen Frankfurter Gartens“ weit über 100 alte Kulturpflanzen zu finden. „Unser Ziel ist es, diese Sorten zu erhalten“, sagt Haurova. „Biodiversität statt Monokultur.“

„Es ist schon ein Stilbruch“, lacht Cher Haurova und blickt aus der grünen Oase hinaus auf das rege Treiben rund um den Ostbahnhof und die Autos, die im Sekundentakt vorbeifahren. Doch gerade in der hektischen Großstadt sei ein solcher Rückzugsort besonders wichtig. Ihre Vision für die Zukunft? „Dass der Garten irgendwann autark ist, wir zum Beispiel Solaranlagen installieren.“

Regelmäßige Führungen

Gut 100 Beete gibt es auf dem Gelände. „Die allermeisten sind Gemeinschaftsbeete“, sagt Haurova. Der Verein besteht aus 30 Mitgliedern. „Wir suchen aber immer nach neuen Leuten, die den ,Neuen Frankfurter Garten‘ aktiv mitgestalten wollen“, sagt sie. Für Interessierte bietet der Verein immer mittwochs ab 18 Uhr eine öffentliche Führung über das Gelände an.

Führungen sind auch für die offizielle Eröffnung des „Neuen Frankfurter Gartens“ am kommenden Sonntag geplant. Von 10 bis 20 Uhr ist auf dem Danziger Platz dann etwas los; Umweltdezernentin und Schirmherrin Rosemarie Heilig (Grüne) wird den Garten um 13 Uhr offiziell eröffnen.