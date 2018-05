Gefängnis: Neuer Leiter für die größte hessische Justizvollzugsanstalt

Nach elf Jahren an der Spitze des Untersuchungsgefängnisses in Preungesheim ist Frank Lob nun im Ruhestand. Sein Nachfolger Franz Josef Pfeifer steht vor ganz anderen Aufgaben als Lob damals.

Fast sieben Monate war Frank Lob (65) – er ging zum 1. Dezember 2017 in den Ruhestand, hatte davor noch etwas Resturlaub – schon nicht mehr an seiner früheren Arbeitsstätte, der Justizvollzugsanstalt (JVA) Frankfurt am Main I. Gestern kam er noch einmal zurück – zu seiner offiziellen Verabschiedung. „Es war, als würde ich nach Hause kommen“, sagt Lob, der elf Jahre lang Hessens größte und modernste Haftanstalt leitete, deren Neubau er auch geplant hatte.

Für seinen Nachfolger Franz Josef Pfeifer (58) ist das für 600 Insassen ausgelegte Untersuchungsgefängnis nicht unbekannt, zumindest viele der Mitarbeiter kennt er: Von 1997 bis 2003 und erneut von 2005 bis 2010 war er – noch im Vorgängerbau des heutigen Untersuchungsgefängnisses – stellvertretender Anstaltsleiter. „Viele heutige Mitarbeiter kenne ich aus dieser Zeit. Das hat mir den Einstieg ins neue Amt sehr erleichtert.“

Neu gebaut

Die Startbedingungen für Lob und Pfeifer könnten unterschiedlicher nicht sein. Während Lob seinen Posten 2006 antrat, als der Neubau des 1999 abgerissenen Gefängnisses begann, übernimmt Pfeifer ein, wie er sich bei seinem Vorgänger bedankt, „geordnetes Haus“. Er habe das „riesige Glück“ gehabt, bereits vor 2007 die Planung für die neue JVA I federführend zu erarbeiten, sagt Lob. „Es gibt nicht viele große Gefängnisneubauten wie diesen.“ So entstand eine moderne Haftanstalt, die noch immer bundesweit Vorbildcharakter hat. „Damals wusste ich noch nicht, dass ich es später selbst leiten würde.“

Heute sind die Prozesse in der JVA längst eingespielt. Lob legte viel Wert darauf, die Insassen zu beschäftigen. Sie arbeiten zu lassen oder Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten sei wegen der hohen Fluktuation schwer: 6500 Untersuchungshäftlinge werden jährlich aufgenommen und wieder entlassen. Lob setzte auf Sportangebote, gewann dafür als Partner namhafte Frankfurter Profivereine, ließ Turniere mit Insassen und Nicht-Insassen organisieren. Eine Arbeit, die Pfeifer fortsetzen will.

Dass er mit der JVA I ein modernes Haus übernimmt, weiß Pfeifer zu schätzen. Die Betonfassade störe ihn nicht, „die sieht man ja von drinnen nicht. Wichtiger ist, dass es innen, auch in den Zellen, schön und großzügig gestaltet ist.“ Und das die Aufteilung der Räume für mehr Sicherheit des Personals sorgt. In einem Untersuchungsgefängnis herrschten besondere Bedingungen. „Wer hierherkommt, muss sich erst daran gewöhnen, dass ihm die Freiheit genommen wurde.“ Viele durchlebten Drogen- oder Alkoholentzug, die Gewaltbereitschaft der Insassen sei in den vergangenen Jahren gestiegen.

Extremisten aller Couleur

Eine neue Art von Insassen stelle die JVA vor neue Herausforderungen, sagt Pfeifer: islamistische Terrorverdächtige und andere Extremisten – etwa Reichsbürger –, die hier auf ihren Prozess warten. Das sei beim Bau noch kein Thema gewesen, auch wenn die JVA I den höchsten Sicherheitsstandards entspreche. „Das ist das Einzige, was ich heute anders machen würde: einen speziellen Trakt für diese Art Insassen einplanen“, sagt Lob.

Doch wie wird man eigentlich „Gefängnisdirektor“? „Der klassische Weg ist ein Jurastudium. Nach dem zweiten Staatsexamen steigt man in die Leitung einer JVA ein“, sagt Pfeifer. „Wir beide jedoch, Frank Lob und ich, gingen einen anderen Weg.“ Sie fingen ganz unten an, als Inspektoranwärter und mit einer dreijährigen Ausbildung. „Wir stiegen irgendwann durch gute Leistungen in den höheren Dienst auf“, erklärt Lob, nicht ohne Stolz: Ihr Vorteil gegenüber den Juristen sei die große praktische Erfahrung.

Doch danach unterscheidet sich der Werdegang der beiden Direktoren: Frank Lob hatte unterschiedliche Aufgaben im Justizministerium, arbeitete an Gesetzen mit. Als Referatsleiter wirkte er an Planung und Bau der JVA Hünfeld mit – eine ideale Vorbereitung dafür, dass er die JVA Frankfurt I übernahm, als diese neu gebaut wurde.

Franz Josef Pfeifer hingegen arbeitete nach seiner 1983 abgeschlossenen Ausbildung in unterschiedlichen Haftanstalten in Hessen, auch in allen drei Preungesheimer Haftanstalten: Neben dem Untersuchungsgefängnis gibt es hier ein Frauengefängnis (JVA III) und die JVA IV, in der männliche Gefangene kurze Haftstrafen von meist bis zu zwei Jahren verbüßen.