Bahnverkehr: Neuer S-Bahn-Chef kämpft für mehr Pünktlichkeit

Er ist Herr über 191 Triebzüge, neun Linien und 300 Kilometer Strecke, auf denen täglich rund 420 000 Fahrgäste befördert werden: Christian Roth (46) ist der neue Vorsitzende der Regionalleitung S-Bahn Rhein-Main. Seit Jahresanfang leitet der Wirtschaftsingenieur den Unternehmenszweig der Deutschen Bahn AG. Seit 1997 gehört er dem Unternehmen an.

Christian Roth stammt aus dem Rhein-Main-Gebiet, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er hat in Friedberg studiert und war bei der DB Regio ab 2004 Leiter im Projektcontrolling. 2009 wurde er Finanzchef der Region Hessen und 2013 zudem Sprecher für den Regionalverkehr Hessen. Seit Jahresanfang ist er Vorsitzender der Regionalleitung der S-Bahn Rhein-Main und zugleich Marketingchef.

Bei der S-Bahn Rhein-Main wird ständig investiert, teils auch durch die DB Netz, die für die Schienenwege verantwortlich ist. So erhält etwa der Tunnel in Frankfurt ein neues Stellwerk, das den Betrieb schneller und sicherer macht. Doch das ist nur ein Teil der Aufgabe. Roth: „Die Infrastruktur stammt aus den 70er Jahren, aber die Ansprüche und die Zahl der Fahrgäste sind gewachsen.“ So steht in den kommenden Jahren die Erweiterung der S 6 zwischen Frankfurt und Friedberg an (wir berichteten). Für die Nordmainische S-Bahn nach Hanau fehlt noch die Planfeststellung. Viele kleinere Maßnahmen sind geplant, unter anderem erhält der Bahnübergang in Rödelheim eine neue Signaltechnik.

Im Rhein-Main-Gebiet will Roth eine neue App verbreiten: Der „DB-Streckenagent“ informiert Pendler unaufgefordert, wenn es auf ihrer Stammstrecke zu Verspätungen kommt. Pünktlichkeit ist die Schwäche der S-Bahn: Jährlich muss die Bahn „Millionen“ Konzessionsstrafe an den Rhein-Main-Verkehrsverbund zahlen, so Roth.

(tjs)