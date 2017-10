Geplantes Bauprojekt an der A5: Neuer Stadtteil: OB-Kandidatin Weyland will Landwirte und Ortsbeiräte unterstützen

Gerade mal vier Tage ist es her, dass Bernadette Weyland (CDU) ihren Oberbürgermeister-Wahlkampf eröffnet hat, nun sorgt sie für einen ersten Paukenschlag. Sie lehnt die Ausdehnung des neuen Stadtteils im Nordwesten ab. Die Verantwortlichen im Römer sollten sich „unbedingt von der Idee eines Sprungs über die A 5 verabschieden“, sagte die CDU-Kandidatin bei einem Ortstermin auf dem Bauernhof von Martin Stark in Niederursel. Dort informierte sie sich über die Auswirkungen des geplanten Stadtteils auf die Landwirtschaft an der Peripherie Frankfurts. Gegen die Ausdehnung jenseits der Autobahn 5 in Richtung Oberursel und Steinbach sprächen die Kosten für die zu schaffende Infrastruktur, die Zerstörung eines Naherholungsgebiets und der Widerstand der beiden Nachbargemeinden. Oberursel und Steinbach hatten angekündigt, ihre Bedenken auch in den Beratungen des Regionalverbands zu äußern. Frankfurt ist darauf angewiesen, in diesem Gremium Konsens zu erzielen.

Kommentar: Weylands Wahlkampf mit Irritationen Ein Gegenmodell zum Amtsinhaber Peter Feldmann soll Bernadette Weyland sein. So viel ist bekannt. Das ist nachvollziehbar und plausibel. clearing

Als Reaktion auf den rasanten Einwohner-Zuwachs hatte der Magistrat vor drei Monaten beschlossen, das betreffende Gebiet ins Auge zu fassen. Dort könnten in den nächsten 15 Jahren rund 10 000 neue Wohnungen entstehen. Die CDU hatte diesen Beschluss mitgefasst – nachdem sie sich mit den Grünen gegen die ebenfalls mögliche Bebauung von Pfingstberg und Heiligenstock ausgesprochen hatte.

Bild-Zoom Foto: Leonhard Hamerski CDU-Kandidatin Weyland.

Planungsdezernent und SPD-Vorsitzender Mike Josef sprach angesichts von Weylands Äußerungen von „politischer Schizophrenie“. Die CDU könne nicht „Koalition und Opposition gleichzeitig“ sein. Er rechne nicht damit, dass die CDU im Römer den anstehenden Beschluss blockieren wird, mit dem vorbereitende Untersuchungen zum Stadtteil auf beiden Seiten der Autobahn eingeleitet werden sollen. Denn bisher habe er aus der Fraktion keine Kritik an seinen und Oberbürgermeister Peter Feldmanns Plänen gehört.

CDU-Fraktionschef Michael zu Löwenstein bestätigte, dass die CDU nicht vorhabe, den Beschluss zum neuen Stadtteil im Stadtparlament aufzuhalten. Die geplanten Untersuchungen seien aber ergebnisoffen. „Frau Weyland liegt voll auf unserer Linie. Wir wollen die Versiegelung so gering wie möglich halten.“ Kein Problem habe er damit, dass Weyland im Gegensatz zur Koalition die Bebauung westlich der A 5 ablehnt. „Ich finde es legitim, dass sich eine OB-Kandidatin aktiv einbringt und die Sorgen der Bürger artikuliert.“

Die 59-Jährige nannte die Bebauung auf der Grünen Wiese „fantasielos“. Der SPD fehle es an Strategien für die Nutzung freier Flächen in der Innenstadt. „Da sind längst nicht alle Potenziale ausgeschöpft.“ Als Beispiel nannte sie die künftige Nutzung des 16 000 Quadratmeter großen Areals „In der Au“ in Rödelheim, das von Hausbesetzern mietfrei genutzt werde.

Bernadette Weyland möchte außerdem lieber, dass Frankfurt in die Höhe, statt in die Breite wächst. Die Verantwortlichen im Römer müssten die Auflagen für Dachaufstockungen von Mehrfamilienhäusern lockern. „Dann könnten schnell tausende Wohnungen zusätzlich entstehen.“

Josef hatte bei einer Bürgerversammlung am Dienstag versichert, dass sehr wohl auch innerstädtische Flächen bebaut würden. Dies könne jedoch nur als Ergänzung zu einem „großen Wurf“ zu beiden Seiten der A 5 betrachtet werden. Voraussichtlich im Dezember entscheidet das Stadtparlament über den neuen Stadtteil.