"Barock am Main" zieht in den Hof der Höchster Porzellan-Manufaktur: Neues Heim für Quasts Gesellen

Weil der Bolongaropalast in Höchst saniert wird, muss Michael Quast mit seinem Festival „Barock am Main“ ausweichen. Und er setzt einen Paukenschlag: Neue Spielstätte ist der Hof der Porzellan-Manufaktur am Höchster Stadtpark.

Zehn Jahre lang hat Theatermann Michael Quast im Garten des barocken Bolongaropalasts gespielt und das Festival „Barock am Main“ zu einem weit über die Grenzen Frankfurts hinaus beliebten Kultur-Ereignis geformt. In der kommenden Saison wird der Garten nicht nutzbar sein, und wahrscheinlich werden die Arbeiten am Bolongaropalast bis 2020 andauern (wir berichteten). Quast und sein Ensemble suchten deshalb seit Monaten nach einem Ersatz-Spielort, und der ist nun gefunden: Es wird der Hof der Höchster Porzellan-Manufaktur (HPM) in der Palleskestraße.

Dort wird, wie im Bolongaropalast, die Bühne vor das dreiflügelige Gebäude gebaut; auch die überdachte Tribüne findet ihren Platz. „Wir müssen nur etwas schmaler bauen“, sagt Quast: Statt 500 werden wahrscheinlich pro Vorstellung nur etwa 450 Plätze zur Verfügung stehen. Dieses kleine Manko wird laut Quast jedoch ausgeglichen: „Wir haben die nötigen Anschlüsse für unsere Lichttechnik, und es gibt Platz für weitere Infrastruktur. Dieser Spielort ist unsere erste Wahl.“

Möglichkeiten geprüft

Quast und seine Techniker hatten in den vergangenen Monaten mehrere Optionen geprüft. Die Terrasse des Höchster Schlosses etwa war ungeeignet: „Fürs Sprechtheater brauchen wir aus Gründen der Akustik eine Zuschauertribüne. Das wäre auf der Terrasse nicht zu verwirklichen gewesen. Außerdem ist sie sehr stark frequentiert.“ Zudem finden auf der Schlossterrasse in den Sommermonaten das Kurzfilmfestival „Shorts at Moonlight“ und die „Sommernacht“ des Neuen Theaters Höchst statt.

Nun wird die Kulisse des Festivals nicht mehr ein Barockpalast sein, sondern der gründerzeitliche Klinkerbau der ehemaligen Höchster Maschinenfabrik Breuer. Doch die Theaterleute verarbeiten das geschickt: Im kommenden Jahr wird kein höfisches Molière-Stück gespielt, sondern „Der Alchimist“ des Engländers Ben Jonson („Volpone“). Jonson arbeitete noch mit Shakespeare zusammen und starb als Molière zwölf Jahre alt war. Hierzulande nicht sehr bekannt, gilt er in England als Meister der satirischen Sittenkomödie. In „Der Alchimist“ geht es um drei Gauner, die in einem leerstehenden Gebäude eine Alchimistenbude aufmachen und der zahlreich heranströmenden Hautevolee das Blaue vom Himmel herunter versprechen: Es ist von „Weißen Gold“ die Rede, das sensationelle Kräfte verleihen soll. Klar, dass Michael Quast selbst in die Rolle eines dieser Gauner schlüpft . . .

Buntes Panoptikum

Jonsons Stück wurde von Quasts „Barock am Main“-Autor Rainer Dachselt ins Hessische übertragen. „Es muss nicht immer Molière sein“, sagt Quast, „auch im London des 17. Jahrhunderts wurden deftige und rasante Komödien geschrieben.“ Es werde ein Stück „über die Macht leerer Versprechungen und den unbedingten Glauben an teure Wunder“. Dieses verfüge über „ein buntes Panoptikum an Personal“, das dem Ensemble großartige Entfaltungsmöglichkeiten biete.

Das über 100 Jahre alte Gebäude der Höchster Porzellan-Manufaktur mit seiner Industriearchitektur passe dazu wunderbar, so Quast. Die HPM öffnet zum Festival ihr Haus und lädt zum Besuch ihrer Schauräume. Angedacht ist auch, Führungen durch die Manufaktur als Vorprogramm anzubieten. „Es ist ein Ort, den es zu entdecken gilt. In der Verbindung mit der Höchster Historie können wir gegenseitig voneinander profitieren“, sagt Quast. HPM-Geschäftsführer Jörg Köster verspricht „ein Live-Erlebnis, bei dem man den Künstlern über die Schulter schauen kann“. Außerdem will die HPM Sammler-Becher oder -Tassen mit „Barock am Main“-Motiv in limitierter Auflage auf den Markt bringen. Jede Eintrittskarte ist deshalb zugleich auch ein Zehn-Euro-Gutschein für das Angebot der Manufaktur.

Kommentar: Die Findigkeit des Komödianten Michael Quast hat Wort gehalten. Er hatte versprochen, mit „Barock am Main“ nicht aus Höchst fortzugehen, auch wenn der Garten des Bolongaropalastes für wohl mindestens drei Spielzeiten nicht zur Verfügung steht. clearing

Das Festival wird am 26. Juli eröffnet und geht bis zum 20. August. Die Anzahl der Vorstellungen soll gleich bleiben bei etwa 25 inklusive Doppelvorstellungen. Weil es jedoch weniger Zuschauerplätze gibt und das Festival mit der Auslagerung in der Produktion teurer wird – es müssen etwa Räume für die Proben oder die Schneiderwerkstatt angemietet werden –, sucht „Barock am Main“ noch nach weiteren Sponsoren. „Die Eintrittspreise bleiben unverändert“, verspricht Quast; die Karten kosten zwischen 22 und 35 Euro. Der neue Spielort ist mit dem Bus oder zu Fuß von der Straßenbahn-Endhaltestelle „Zuckschwerdtstraße“ aus gut zu erreichen. Außerdem wolle man prüfen, ob dem Publikum auf einem der benachbarten Firmengrundstücke abends Parkplätze zur Verfügung gestellt werden können.

Der Karten-Vorverkauf beginnt am heutigen Dienstag, 6. Dezember, unter Telefon (0 69) 407 66 25 80 oder unter www.barock-am-main.com im Internet.