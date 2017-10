Eröffnung: Neues Historisches Museum öffnet am Wochenende die Türen

Nach der Eröffnung des neuen Ausstellungshauses rechnet das Historische Museum mit einem deutlichen Anstieg der Besucherzahlen. Am kommenden Wochenende können die Frankfurter bei Sonderführungen erstmals einen Eindruck davon gewinnen, welches Bild der Stadt in dem traditionsreichen Haus vermittelt wird.

Das Historische Museum ist selbst schon historisch. Im Untergeschoss des Neubaus sind auf der für Wechselausstellungen vorgesehenen Fläche derzeit ein Video und Fotos von den Veränderungen auf dem Areal südlich des Römerbergs zu sehen. Gezeigt wird, wie 2011 der ungeliebte Betonbau von 1972 abgerissen wurde, wie an seiner Stelle die Baugrube zu einem großen See wurde und wie der Neubau in die Höhe wuchs. Zehn Jahre sind zwischen Architektenwettbewerb und der Eröffnung vergangen.

„Wir haben die Zeit für eine inhaltliche Neuausrichtung genutzt“, sagt Museumsdirektor Jan Gerchow. Neu ist: Die Stadtgeschichte wird nicht mehr chronologisch, sondern thematisch dargestellt. Bürgerstadt, Geldstadt, Weltstadt: Das sind die drei Aspekte, unter denen den Besuchern in der Abteilung „Frankfurt einst?“ die Vergangenheit nähergebracht wird. Neu ist auch, dass sich Künstler kreativ mit der Stadtgeschichte auseinandersetzen – zum Beispiel in Form des skurrilen Stadtmodells des Rotterdamer Künstlers Hermann Helle. Und auch die Gegenwart spielt eine größere Rolle als früher. In der Abteilung „Frankfurt jetzt!“ werden auch die Fragen der Gegenwart verhandelt. „Die Stadt“, sagt Gerchow, „ist das einzige Thema, das alle Einwohner angeht – egal, welchen kulturellen Hintergrund sie haben.“

73 Millionen Euro Kosten

53,1 Millionen Euro hat sich die Stadt den Neubau kosten lassen. Davon entfielen 9,2 Millionen Euro auf die neue Ausstellung. Hinzu kommen knapp 20 Millionen Euro für die Sanierung der Altbauten – macht Gesamtkosten von rund 73 Millionen Euro.

Bilderstrecke Erster Einblick: Rundgang durch das neue Historische Museum

300 000 Euro wurden für die Inklusion ausgegeben. Denn auch das ist neu: Das neue Haus soll ein „Museum für alle“ sein. Nicht nur für Gehbehinderte ist die Ausstellung barrierefrei, auch Gehörlose und Blinde können sie erleben. Rund 630 000 Exponate umfasst die Sammlung. Nur ein Bruchteil davon – fast 6000 – wird zu sehen sein. Trotzdem sind die 4200 Quadratmeter Ausstellungsfläche im Neubau dicht bestückt. Zusammen mit den 1700 Quadratmetern in den Altbauten sei ein „Museumsquartier“ mit drei Häusern aus acht Jahrhunderten und sechs verschiedenen Ausstellungen entstanden, erklärt Gerchow.

Noch kein WLAN verfügbar

Das Angebot richte sich sowohl an Touristen als auch an Einheimische. Gerchow rechnet allein schon wegen der prominenten Lage mit großem Interesse. Vor dem Abriss habe man zwischen 80 000 und 120 000 Besucher jährlich gezählt. „Künftig werden es auf jeden Fall deutlich mehr sein.“ Die Neugier ist schon jetzt groß, für die Sonderführungen am kommenden Wochenende verzeichnet das Museum bereits eine enorme Nachfrage.

Noch ist nicht alles ganz fertig. So gibt es zwar einen elektronischen Museumsführer, den man aber vorerst noch nicht auf dem eigenen Handy nutzen kann. Wegen der strengen Sicherheitsvorschriften der Stadt gibt es bisher kein öffentliches WLAN im Museum. Geöffnet ist allerdings das Café im Untergeschoss. „Für manche ist das ja der wichtigste Grund für einen Museumsbesuch“, so Gerchow.