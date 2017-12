Ausblick auf das Jahr 2018: Neues Jahr, alte Probleme

„Wie soll die Nutzung des öffentlichen Raumes im Nordend zukünftig gestaltet werden?“, gibt Karin Guder (Grüne), Ortsvorsteherin des Ortsbeirats 3 (Nordend), als Leitfrage für das neue Jahr aus. Eine berechtigte Frage, befindet sich der Stadtteil doch in einem stetigen Wandel. Das Nordend ist immer noch attraktiv für viele Menschen, und neben neuen Anwohnern strömen zahlreiche Pendler durch das Viertel in die Innenstadt. Auf die drängenden Fragen zum steigenden Verkehrsaufkommen, dem heute schon chronischen Parkplatzmangel müssen Antworten gefunden werden, findet Guder.

Hoffen auf Lerneffekt

Eine wichtige Rolle bei der Lösung dieser Probleme wird der öffentliche Personennahverkehr spielen müssen. „Bei den Bürgern in der Stadt hat es einen Lerneffekt gegeben, und viele steigen auf öffentliche Verkehrsmittel um. Wir müssen aber aufpassen, dass dieser Effekt nicht von Auswärtigen und Pendlern zunichte gemacht wird“, mahnt die Vorsitzende des Stadtteilparlaments – und spielt damit auch an auf die Studenten der Fachhochschule am Nibelungenplatz und der unlängst vom Ostend an die Adickesallee gezogenen Frankfurt School of Finance. Zwar begrüße man diesen Schritt und freue sich über eine „Verjüngung“ im Stadtteil, doch sorgten die vielen Studierenden heute schon für eine verkehrstechnische Belastung, vor allem für die Anwohner, die es nun noch schwerer hätten Parkplätze zu finden, so Guder. „Wir müssen deshalb dafür werben, dass die Menschen vermehrt auf den öffentlichen Nahverkehr ausweichen.“

Alleine auf das Verständnis der Menschen zu vertrauen wird allerdings nicht reichen, und so braucht es weitere Maßnahmen. Ein Hebel hierbei könnten die sogenannten Anwohnerparkplätze sein. „Da müssen wir neue Konzepte entwickeln, das muss weiter gehen“, sagt die Ortsvorsteherin. Ob es dabei bei der gewohnten Umsetzung, dass die eine Straßenseite für Anwohner, die andere für Auswärtige zur Verfügung steht, bleiben werde sei zwar fraglich, klar sei aber, dass es mehr solcher Parkplätze geben solle. Eine weitere Möglichkeit sei es, die Tiefgarage der Deutschen Nationalbibliothek nachts auch für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, um so die Situation zu entspannen. Das wäre zwar momentan noch nicht möglich, aber durchaus denkbar, schlägt die Ortsvorsteherin vor.

Stress mit Großbaustellen

Vorerst verschärft werden könnte die Situation im Stadtteil durch im neuen Jahr geplante Großbaustellen, etwa den Abriss des Marienkrankenhauses, fürchtet Guder. Das Hospital in der Richard-Wagner-Straße wird nach Bockenheim umziehen. Auf dem frei werdenden Gelände sollen dann dringend benötigte Wohnungen entstehen. Aufgabe des Ortsbeirates sei es deshalb, die mit dem Bau verbundenen Verkehrsprobleme so gering wie möglich zu halten, so Guder.

Ein weiteres bestimmendes Thema werde die Zukunft des Glauburgbunkers sein. Der Bunker an der Lortzingstraße wurde mittlerweile verkauft, über die geplante Nutzung sowie Identität des Käufers ist bislang wenig bekannt. Während die Stadt Wohnungsbau auf dem Gelände des ehemaligen Explora-Museums bevorzugt, wünscht sich eine Mehrheit im Ortsbeirat 3 eine kulturelle Nutzung. „Wir brauchen soziale Treffpunkte im Stadtteil. Ob es nun ein Jugend- oder Stadtteilzentrum wird, es muss eine Diskussion darüber geführt werden“, fordert Guder und lädt Stadt und Investor ein, ihre Pläne noch vor Baubeginn im Ortsbeirat vorzustellen.