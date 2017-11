Brandstiftung: Neues Kita-Feuer schreckt Stadt auf - Polizei vermutet Zusammenhang von Bränden

Wieder hat es ein Feuer in einem Kindergarten gegeben – das Gebäude wurde in der Nacht in Brand gesteckt. Die Polizei will nicht von einer Serie sprechen, schließt aber Zusammenhänge mit den Bränden im Waldorfkindergarten, am Goetheturm und in zwei Parks nicht aus.

„Wer macht denn so was?“ Das fragte sich gestern nicht nur eine Mutter aus dem Gallus, die am Morgen vor dem verschlossenen Tor der Kita an der Anspacher Straße stand. In der Nacht zum Donnerstag hatte jemand am Gebäude des Kindergartens, in den sie sonst ihre fünfjährige Tochter bringt, gezündelt. Am Vorder- und am Hintereingang schlugen die Flammen hoch, als die Feuerwehr gegen drei Uhr dort eintraf. Da brauchte es keine langen Ermittlungen: Hier war ein Brandstifter am Werk.

Video Brand in Kita

Das lässt die Alarmglocken schrillen. Diesmal ging die Sache zwar glimpflich aus – beschädigt wurden vor allem die Türen und schon am Montag kann die Kita wieder öffnen –, aber es ist bereits das zweite Mal in wenigen Wochen, dass ein hölzernes Kindergarten-Gebäude in Brand gesteckt wird. Und es ist die bereits fünfte Nacht, in der in Frankfurt ein Holzbauwerk in Flammen aufgeht: Erst der koreanische Pavillon im Grüneburgpark, dann ein chinesischer Pavillon im Bethmannpark. Am 12. Oktober – auch in einer Nacht von Mittwoch auf Donnerstag – folgte das Feuer, das den Goetheturm völlig zerstörte. Am 23. Oktober brannte der Kindergarten der Freien Waldorfschule (siehe Text unten). Nun also das Feuer im Gallus.

Immer um drei Uhr

Das Wort Brandserie geht Polizei-Sprecherin Isabell Neumann trotzdem nicht über die Lippen. „Dafür bräuchten wir noch ein paar mehr Anhaltspunkte. Aber richtig ist, die Polizei schließt einen Zusammenhang mit den zurückliegenden Bränden nicht aus“, bestätigt sie. Tatsächlich ist auch die Kita im Gallus, die von der Caritas betrieben wird und in der um die 60 Kinder betreut werden, in Holzständerbauweise errichtet. Ihre Fassade ist allerdings mit Dämmplatten verkleidet, auf die das Feuer kaum übergriff. Neben der Bauweise aller Gebäude gibt es noch eine weitere Gemeinsamkeit: Es brannte stets in der Nacht, der Notruf ging auch diesmal um kurz nach drei Uhr am Morgen ein.

Bild-Zoom Foto: Rainer Rüffer Löschschaum, angesengte Holzreste und ein Kinderrad liegen auf dem Hof der Einrichtung.

Da war Erich Miesauer schon hellwach. Er wohnt direkt neben der Kita. Gegen drei Uhr hatten ihn Lärm und Stimmengewirr geweckt, er habe dann vom Balkon aus nachgeschaut. „Ich sah dicke Rauchschwaden, die aus der Kita kamen.“ Dass das Feuer auf Brandstiftung zurückzuführen ist, besorgt Miesauer. Die Zerstörung des Goetheturms habe ihn schon sehr traurig gemacht. Aber, dass der oder die Feuerteufel nicht vor Kitas zurückschrecken, macht ihn ratlos.

Auf Nachbarn wie Miesauer hofft nun die Polizei. Denn viele Anhaltspunkte hat sie bislang nicht, die sie zu dem oder den Tätern führen könnten. Erstmals aber liegt der Tatort mitten in einer Siedlung, es könnte also Zeugen geben. In der Hoffnung auf Hinweise verteilten Polizisten schon gestern Vormittag Flugblätter in den Häusern, darauf die Bitte, jegliche auffällige Beobachtung der Kriminalpolizei zu melden: (0 69) 75 55 31 11.

Waldorf-Kinder haben jetzt alle neue Räume Mit besonderer Bestürzung reagierten die Mitarbeiter der Waldorfschule im Dornbusch auf die Nachricht vom neuerlichen Kita-Brand. Denn dort hatte es in der Nacht zum 23. clearing

„Wir sind vollkommen schockiert“, sagt Timm Kauhausen, Sprecher des Frankfurter Caritas-Verbandes. Der entstandene Schaden sei zum Glück recht schnell zu beheben, aber die Sorgen bleiben. „Es geht in erster Linie um den Schutz der Kinder und der Mitarbeiter. Wir überprüfen jetzt natürlich alle Gebäude in unserem Bestand.“

Mehr Schutz für Gebäude

Dieser Auftrag erging gestern quer durch die Stadt. Wobei die Möglichkeiten, öffentliche Gebäude vor Brandstiftern zu schützen, eher beschränkt sind. Beim stadteigenen Betrieb „Kita Frankfurt“ zählt man insgesamt zwölf Kindergärten, die in Holzbauweise errichtet wurden. Als schnelle Hilfe sollen an allen nun Bewegungsmelder installiert werden, die sofort das Licht anschalten, wenn sich jemand nähert. Das soll den möglichen Tätern die Deckung nehmen. Die Eltern in den Einrichtungen würden darüber informiert, dass verstärkte Sicherheitsmaßnahmen vonnöten sind. „Selbstverständlich hat das Stadtschulamt sofort Kontakt zu freien Trägern aufgenommen, um auch sie über mögliche Schutzmaßnahmen zu informieren“, versichert Sabrina Mannebach, Referentin im Bildungsdezernat.



Dort sorgt man sich auch um die Schulgebäude und Turnhallen, die aus Holz konstruiert sind. Wie sie derzeit geschützt werden, will niemand im Detail beschreiben, schließlich wolle man dem Feuerteufel kein Wissen oder gar eine Art sportliche Herausforderung liefern.