Nachdem das „Blaue Haus“ am Niederräder Mainufer im Januar abgebrannt ist und schon vor zwei Jahren das Bootshaus abgerissen wurde, existiert auf der Halbinsel nur noch das „Licht- und Luftbad“. Der Frankfurter Verein hat nun ein Konzept präsentiert, das wieder das komplette Areal bespielen soll.

Besonders in diesen Tagen ist die Niederräder Main-Halbinsel ein beliebter Treffpunkt. Hunderte Sonnenanbeter strömen dorthin, liegen lesend auf einer der von Büschen und Bäumen gesäumten Wiesen oder beobachten einfach nur das rege Treiben. Im Osten der Halbinsel stand einst das abgebrannte Kulturzentrum „Blaues Haus“ – bis zu dem verhängnisvollen Feuer am 21. Januar gab es dort Konzerte, Lesungen oder Ausstellungen. Im Westen befindet sich das „Licht- und Luftbad“, kurz LiLu genannt, mit der kleinen Gastronomie, einem Spiel- und Grillplatz.

Die Basis ist weg

„So einen schönen Ort gibt es in Frankfurt kein zweites Mal“, sagte Holger Volz vom Frankfurter Verein für soziale Heimstätten in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats 5 (Niederrad, Oberrad, Sachsenhausen). Der Verein, der sich um Suchtkranke, psychisch kranke Menschen und Langzeitarbeitslose kümmert, hat das Gelände gepachtet. „Wir sorgen hier für Sauberkeit, Sicherheit und Service“, so Volz.

Der Frankfurter Verband betreibt das LiLu mit seiner Gastronomie und hatte schon vor Jahren das alte Bootshaus in ein Sport- und Naturzentrum umgewandelt. Darin hatte der Verein Umweltexploratorium seine „Aquanauten-Werkstatt“, der Imker Tilo Fratzel vom Stadt-Bienen-Projekt und die Macher des „Blauen Hauses“ hatten dort ihre Büros und Lager. Zudem lagerten dort Drachenboote und in dem Gebäude gab es eine öffentliche Toilette. Doch vor zwei Jahren musste das einstige Bootshaus abgerissen werden. Es war verschimmelt. Seitdem ist die Stimmung getrübt. „Unsere Basis ist verschwunden“, sagte Volz. Immerhin: Bis zum Spätsommer sollen an der Stelle, wo einst das Bootshaus stand, Container aufgebaut werden. Dann bekommen der Drachenbootverein, das Bienenprojekt und das Umweltexploratorium wieder eine Unterkunft.

Der Aufbau hatte sich verzögert, weil bei den Abrissarbeiten der Kanalanschluss zerstört worden und man auf verunreinigtes Erdreich stieß. Inzwischen ist die Erde aber abgetragen und ein neuer Kanal verlegt. „Die Container können aber nur eine Zwischenlösung sein“, sagte Volz. Er würde sich wünschen, dass so schnell wie möglich nicht nur das „Blaue Haus“, sondern auch das einstige Bootshaus wieder aufgebaut wird. „Wir würden darin gerne ein ganzjährig geöffnetes Restaurant unterbringen mit einer großen Café-Terrasse“, sagt Volz. Denn der Gastronomie-Pavillon im LiLu komme an seine Grenzen. Die Hunderte Menschen, die im Sommer täglich die Halbinsel belagern, könnten dort nicht bedient werden.

Unterstützung zugesichert

„Wir müssen die Halbinsel im Ganzen denken“, sagte Volz. Er möchte, dass am Niederräder Ufer wieder Kultur-, Bildungs- und Freizeitangebote gemacht werden können. Und verspricht sogleich: „Naturnah soll es bleiben. Wir wollen hier keinen künstlichen Strand und keine überteuerten Cocktails.“ Dafür benötigt der Verein aber die Unterstützung der Politik. „Wir können einen Neubau nicht finanzieren. Da muss uns die Stadt unterstützen“, sagte Volz. „Tun Sie etwas dafür, dass dieser Ort wieder aufgebaut wird.“ Der Ortsbeirat sicherte seine Unterstützung zu. Und auch die schwarz-rot-grüne Koalition hat das Vorhaben im Blick. Für den aktuellen Haushalt haben CDU, SPD und Grünen einen Etatantrag eingebracht, der darum bittet, die Pläne für das Gelände in Angriff zu nehmen.