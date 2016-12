Frankfurter Zoo baut Anlage für 7,2 Millionen Euro: Neues Paradies für Pinguine

Der Pelikan-Weiher des Frankfurter Zoos ist trockengelegt. Seit gestern wird an seiner Stelle ein 7,2 Millionen Euro teures Domizil für Humboldt-Pinguine gebaut. Der Einzug der Wasservögel ist für das Jahr 2018 geplant.

Bis Mitte 2018 sollen zwischen den Robbenfelsen und das Raubtierhaus des Frankfurter Zoos watschelnde Humboldt-Pinguine ziehen. Um eine artgerechte Bleibe für sie zu schaffen, wird eifrig gebaut. Gestern erfolgte der erste Baggerbiss. 7,2 Millionen Euro wird das Bauprojekt auf dem knapp 2000 Quadratmeter großen Areal voraussichtlich verschlingen.

Finanziert werden die Bauarbeiten vor allem von der Stadt. Sie sind der letzte Akt eines 30 Millionen Euro schweren Investitionsprogramms, mit dem die Stadtverordneten den Zoo 2008 beglückten. Auch Spenden in einer Gesamthöhe von 260 000 Euro fließen ein.

Insgesamt wird für das neue Pinguinparadies eine Fläche von 1960 Quadratmetern bearbeitet. 1050 entfallen auf Besucherwege, 630 auf Vegetationsflächen. Insgesamt werden 90 Quadratmeter Dach begrünt. Obendrein erhalten die Pinguine einen Kies- und Sandstrand von 190 Quadratmetern.

Das Becken der 60 bis 70 Zentimeter großen Tauchjäger wird bis zu drei Meter tief sein. Damit darin 440 Kubikmeter Wasser Platz finden, müssen unter dem Strich 4 600 Kubikmeter Erde ausgehoben werden. Viel Arbeit für den Bagger!

Die Besucher sollen zumindest visuell in die Welt der Pinguine eintauchen können. Deshalb sind am Becken vier große Scheiben mit einer Gesamtfläche von 24 Quadratmetern vorgesehen. Sie ermöglichen den direkten Blick in die Unterwasserwelt.

Pinguine sind gesellige Tiere, wollen beim Nisten aber ungestört bleiben. 30 voneinander getrennte Nisthöhlen werden auf dem Areal errichtet, gut versteckt in den 1440 Quadratmeter großen Kunstfelsen. Auch 19 Bäume, 680 Sträucher 1100 Stauden und Bodendecker sowie 750 Gräser sollen im Gehege Platz finden. 950 Quadratmeter werden zubetoniert.

Noch ist ungewiss, welche Glücksvögel auf die luxuriöse Anlage dürfen. Fest steht: Der Zoo wird die tierischen Frackträger von einem anderen Tiergarten übernehmen. Dafür trennt er sich von seinen Eselspinguinen. Die haben im Exotarium nämlich viel zu wenig Platz. Ihnen ein neues Zuhause zu bauen, wäre aber zu aufwendig – und umweltbelastend.

Eselspinguine sind arktische Verhältnisse gewöhnt. Sie benötigen frostige Temperaturen. Wer sie halten will, muss ein Kühlhaus errichten. CO2-Verschwendung, findet der Zoo und setzt künftig auf den Humboldt-Pinguin. Der ist an unser Klima gewöhnt, kann ganzjährig im Freien leben, sowohl im Sommer als auch im Winter beobachtet und bestaunt werden.

Insgesamt wird das Areal 30 bis 40 Brutpaaren Platz bieten. Zunächst aber werden hier ausschließlich drei bis vier Pärchen untergebracht. Der monogame Humboldt Pinguin brütet zweimal jährlich – im Frühjahr und im Herbst. So dürfte die kleine Truppe rasch zu einer größeren Kolonie heranwachsen.

Viele Tiere können auf ein schöneres Zuhause hoffen. Zusammen mit der Stadt erarbeitet der Zoo derzeit einen Sanierungsmasterplan. In Betracht kommt etwa eine neue Unterbringung für Nashorn und Flusspferd. Zudem pochen die Okapis auf ein Domizil, in dem sie künftig auch im Winter Zoobesucher begrüßen können.