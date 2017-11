Bildung: Neues Schuljahr, neue Schulen

Gleich zwei weiterführende Schulen will Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) bis zum Sommer aus dem Boden stampfen. Die eine – ein Gymnasium in der Stadtmitte – sollte ohnehin zum Schuljahr 2018/2019 die ersten Schüler aufnehmen, es fehlte jedoch noch ein Standort. Dieser ist nun gefunden. Im Rebstock, genauer gesagt „Am Römerhof“, soll das sechszügige Gymnasium entstehen und Platz für zunächst 162 Fünftklässler bieten. Die andere – eine Integrierte Gesamtschule (IGS) – sollte ursprünglich erst ein Jahr später eröffnen. „Die Zeit ist natürlich sehr knapp, uns bleibt nicht mal mehr ein Jahr“, räumt Weber ein. Die weiter steigenden Schülerzahlen – rund 300 Kinder mehr als in diesem Sommer wechseln im nächsten Jahr in die fünfte Klasse – ließen ihr aber keine andere Wahl.

Kommentar Es hat schon ein wenig von höherer Mathematik, will man die Züge auf dem Schachbrett der Frankfurter Schullandschaft nachvollziehen. clearing

Zähe Standortsuche

Nach einem geeigneten Standort „haben wir tatsächlich eine Weile gesucht“, berichtet Weber. Einziehen wird die neue IGS zunächst in die Räume der Karl-Oppermann-Schule in Unterliederbach. Die Förderschule läuft zum Sommer aus, das Förderzentrum zieht in neue Räume gegenüber dem Höchster Bahnhof. Wenn im Sommer 2019 schließlich das Gymnasium Nied die Container an der Höchster Palleskestraße gegen neue Container auf dem Campus Westend tauscht, wird die IGS Mitte-West dorthin umziehen.

Apropos Container: In solche zieht (vorerst) auch das neue Gymnasium Am Römerhof. Und zwar in jene, die momentan noch die gymnasiale Oberstufe auf dem Riedberg beherbergen, die im April in der ehemaligen Mundanisschule an der Voltastraße (Bockenheim) eine neue Bleibe finden wird.

Bescheide gehen am 29. Mai raus 5579 Schüler – Intensivklassen und Inklusionskinder noch nicht mitgezählt – werden im Sommer an eine weiterführende Schule wechseln. Die Vergabe der Plätze erfolgt ähnlich wie in den vergangenen Jahren. clearing

Von ihren Containern aus können die Römerhof-Schüler dann übrigens beobachten, wie direkt nebenan das neue Schulgebäude entsteht. Weil es sich bei all dem um einen Eingriff in den Grüngürtel handelt, muss die Stadt Ausgleich schaffen. „Wir sind bereits in Gesprächen mit dem Umweltdezernat“, versichert Weber. Einen Ausgleich sollen auch die dort ansässigen Fußballer erhalten, die einen Teil ihres Trainingsgeländes verlieren.

Ein klarer Vorteil der beiden neuen Schulen: Weil die Räumlichkeiten begrenzt sind, müssen die Klassen erstmal kleiner ausfallen. Im Gymnasium am Römerhof finden pro Klasse maximal 26 Schüler Platz, in der neuen IGS ist die Schülerzahl auf 20 pro Klasse beschränkt. Sie wird deshalb fünfzügig starten, ist langfristig aber als vierzügige Schule konzipiert.

Schulen mitgestalten

„Neue Schulen sind offen, sie entwickeln sich. Hier haben Eltern die Möglichkeit, Dinge zu gestalten“, wirbt Wolfgang Kreher, Leiter des Staatlichen Schulamts. Personal zu finden sei auch deshalb kein Problem – anders als bei manch bestehender Schule.

Alix Puhl, Vorsitzende des Stadtelternbeirats begrüßt die Gründung der neuen Schulen, weiß aber auch: „Das muss jetzt schnell gehen, die ersten Tage der offenen Tür der weiterführenden Schulen haben schon stattgefunden.“ Im März müssen sich die Eltern dann bereits entscheiden, auf welche Schule sie ihr Kind schicken möchten.