Anker der neuen Altstadt: Neues Stadthaus schon vor Umbau

Es war der Knaller in einer an Zahlen und Details gespickten Sitzung: Gewissermaßen so ganz nebenbei erklärte Planungsdezernent Mike Josef (SPD), dass das neue Stadthaus für eine museale Nutzung umgebaut werden müsse, wenn die Stadtverordneten dies wünschten. Im Gespräch ist, dort das Ikonenmuseum oder das Dommuseum unterzubringen. Bisher sollten darin Veranstaltungen der Stadt, von Firmen, aber auch von Bürgern mit der Möglichkeit eines Caterings stattfinden. Dafür wurden mehrere Säle errichtet, der größte von ihnen fasst 150 Personen.



Dass die Räume für Veranstaltungen nicht so einfach zu mieten seien, berichtete der Stadtverordnete Nico Wehnemann von der Satirepartei „Die Partei“. Und was er berichtete, klang wie Satire. Für eine Veranstaltung mit der Fragestellung „Was darf Satire“ wollte Wehnemanns Gruppierung den großen Raum des Stadthauses mieten. Mietkosten von 19 bis 22 Uhr ohne Bestuhlung und Mikrofonanlage 2000 Euro. „Wir sind dann in das Haus am Dom gegangen“, berichtete Wehnemann im Dom-Römer-Ausschuss. Kosten dort: 800 Euro mit Bestuhlung und Mikrofonanlage. Die Vermietung der Räume des Stadthauses liegt derzeit in der Hand des Liegenschaftsamtes, die gemeinnützige Kombinat GmbH soll in Zukunft den Betrieb übernehmen.

35 Häuser entstehen

Der Dom-Römer-Ausschuss beschäftigt sich mit dem inzwischen auf 196 Millionen Euro angewachsenen Großprojekts im Herzen der City. 35 Häuser werden neu errichtet, 15 davon nach historischem Vorbild rekonstruiert. Gegenüber dem vorigen Stand haben sich die Kosten noch einmal um zehn Millionen Euro erhöht, eine Kostensteigerung von 5,36 Prozent, wie Michael Guntersdorf, Geschäftsführer der Dom-Römer GmbH, erklärte. Guntersdorf hat dabei die Rückendeckung des Planungsdezernenten.





Die Kostensteigerung habe mit dem unmittelbaren Projekt nichts zu tun, sagte Josef. „Wir bekommen jetzt 15 statt sechs Rekonstruktionen.“ Für das Geld erhält die Stadt Werte wie die Häuser, die Sanierung der Tiefgarage und der Schirn, sowie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Für die 26 Gewerbeflächen haben sich 127 Interessenten beworben. Derzeit prüft die Dom-Römer GmbH die Qualität des Konzeptes der Bewerber sowie deren wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Über die endgültige Belegung entscheidet der Ausschuss.

Neuer Zugang

Im Zuge des Projekts erhält auch der Kunstverein einen neuen Zugang an der Ostseite, damit er besser an das Areal angebunden ist. Für den Umbau, der bereits die Hürde des Denkmalschutzes genommen hat, stiftet eine Privatbank 104 000 Euro.