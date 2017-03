118 Mietwohnungen: Neues Wohnen in der Lyoner

Beinahe hätte die Diskussion über die Umbenennung der Bürostadt Niederrad an dieser Stelle enden können: „Wir wollten das Viertel schon Bad Niederrad taufen“, witzelt Frank Junker, Geschäftsführer der stadteigenen Wohnungsbaugesellschaft ABG-Holding. „Beim Baggern sind wir auf eine vermeintlich heiße Quelle gestoßen.“ Es war allerdings nur eine dicke Wasserleitung, die getroffen wurde und aus deren Leck es heftig gesprudelt hatte. Nach zwei Stunden war der Schaden behoben.

Kein Kurort

Also wird Niederrad doch kein Kurort, aber immerhin ein Ort zum Wohnen: An der Lyoner Straße 54-56 ist mit dem Bau zweier Häuser mit insgesamt 118 Mietwohnungen begonnen worden. Das alte Allianz-Gebäude, das an dieser Stelle stand, wurde abgerissen. Schon seit 2011 stand es leer. Seit Ende 2012 habe man Neubebauung geplant, berichtet Peter Matteo, Geschäftsführer von Groß & Partner, die das Grundstück entwickelt hat. Bauen wird die ABG. „Wir hätten zu viele Kompromisse eingehen müssen, wenn wir das Bestandsgebäude in Wohnraum umgewandelt hätten“, so Matteo. Schließlich wurde abgerissen, nun entstehen zwei neue Komplexe „mit Wohnungen zum Wohlfühlen“. Weichen mussten dafür auch einige Kleingärtner. Ihnen hätte man „andere Grundstücke in der Nähe angeboten“, sagt Matteo.

Alle 118 Wohnungen werden als energieeffiziente Passivhäuser erstellt, 63 davon im Rahmen des „Programms für familien- und seniorengerechten Mietwohnungsbau“ mit städtischem Geld gefördert. Die Mieten sollen bei rund 12 Euro pro Quadratmeter liegen, die geförderten Wohnungen 8,20 Euro pro Quadratmeter kosten. Junker: „Dafür werden Balkone mit Blick ins Grüne oder auf die Sportanlagen, Mietergärten und Dachterrassen gebaut.“

Zwei bis fünf Zimmer

Die Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen werden barrierefrei sein und ans Fernwärmenetz angeschlossen. 19 Wohnungen werden speziell für Menschen mit eingeschränkter Mobilität nutzbar sein, fügt Junker hinzu. Auch Grünflächen und ein Kinderspielplatz gehören zum neuen Wohnpark, dessen Gebäude acht Stockwerke in die Höhe ragen werden. Geplant wurden sie vom Frankfurter Architekturbüro Berghoff & Haller.

Den Spatenstich lässt sich Oberbürgermeister Feldmann nicht entgehen. „Wir halten unsere Zusagen nach gefördertem Wohnungsbau ein. Und nach meinem Besuch auf der Immobilienmesse kann ich Ihnen versichern, dass auch Investoren hohen Wert auf Wohnraum und Lebensqualität legen.“

„Ein Dach über dem Kopf ist eine Grundbedingung für das Leben. Auch junge Polizisten und Pflegekräfte müssen in der Stadt Wohnraum finden, der für sie bezahlbar ist“, sagt Feldmann, krempelt die Ärmel seines weißen Hemdes hoch, wirft das Jacket über eine Betonstufe und greift mit den anderen Herren, die in Anzug und Jackett bleiben, zum Spaten. Gemeinsam mit Frank Junker, Peter Matteo und dem Architekten Reiner Haller werden symbolisch die Spaten in den Sand gesteckt und gegraben. Der Bau der neuen Wohnungen kann beginnen, in zwei Jahren sollen sie bezugsfertig sein.