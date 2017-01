1200 Jahre nach dessen Tod diskutieren Experten seinen Charakter: Neues von Karl dem Großen

Es gab nur wenige Gegner, die Karl der Große nicht überwinden konnte. Er besiegte die Awaren und Langobarden und marschierte mit unterworfenen Sachsen, Baiern und Schwaben in Böhmen ein. Doch hier sollte er an den Slawen scheitern. Längst sind die Wälder Städten gewichen. Aus Böhmens zweitgrößter Stadt Pilsen reist der emeritierte Bischof František Radkovský an, um am kommenden Samstag, 28. Januar, für den Prager Erzbischof Dominik Kardinal Duka um 18 Uhr das Karlsamt im Kaiserdom zu feiern.

Wenn Radkovský im Dom predigt und auf die Karlsfiguren über dem Chorgestühl blickt, wird er einem mildtätigen Stifter mit Dom-Modell in der Hand begegnen. Doch welchen Charakter hatte Karl wirklich und wie muss man sich die Kirche in der Frankensiedlung am Main vorstellen, in der er anno 794 die „Synode von Frankfurt“ einberief? Solche Fragen beschäftigen auch die Historiker in dem kürzlich erschienenen Sammelband „814 Karl der Große 2014“.

Die Publikation ist im Nachgang zum 1200. Todestag Karls vor zwei Jahren erschienen und enthält eine Auswahl von Beiträgen einer Vortragsreihe des Archäologischen Museums und der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Der Band eröffnet mit dem Aufsatz „Karl der Große – ein gewalttätiger Barbar?“ des Tübinger Historikers Wilfried Hartmann.

„Bei dem Vorwurf, Karl sei ein gewalttätiger Barbar gewesen, denkt man vor allem an Karls Blutgericht gegen die Sachsen im Jahr 782“, schreibt Hartmann. Damalige Quellen sprechen sogar von 4500 Hinrichtungen. Darüber können auch die Prediger und Kirchenmusiker beim Karlsamt nicht einfach hinweggehen: So schrieb auch Karl Kardinal Lehmann in seiner Predigt zum Karlsamt vor drei Jahren dem Frankenkaiser eine zwiespältige Rolle zwischen „Heiligem Barbar“ und „Sachsenschlächter“ zu. Und Lutz Riehl spricht in seinem im vergangenen Jahr komponierten Karlshymnus von einem „Streiter, stark umstritten“, der kritisch gewürdigt werden müsse. Doch Hartmann widerspricht in seinem Aufsatz der Haltung einiger Historiker, den Frankenkaiser einseitig als gewalttätigen, unbarmherzigen Kaiser zu verurteilen. Denn er habe versucht, die Selbstjustiz in seinem Reich einzudämmen und die Todesstrafe für politische Gegner und Schwerverbrecher abgelehnt. So sei das Blutgericht von Verden eher als „einmaliger Exzess“ zu werten. Dem mag der Direktor Egon Wamers nicht zustimmen: „Karl hat fortlaufend Kriege geführt. Was die Zahl der Kriegsopfer betrifft, bin ich völlig illusionslos“.

Info: Deutsch-tschechische Verständigung Da der neue Krakauer Erzbischof Marek Jedraszewski ebenfalls am 28. Januar inthronisiert wird, sagte sein Prager Kollege Dominik Kardinal Duka das Frankfurter Karlsamt ab und schickt in Vertretung clearing

Wamers erklärt in seinem Beitrag den Rechtscharakter karolingischer Pfalzen und die besondere Stellung des Königshofes mit der Pfalzkapelle auf dem Frankfurter Domhügel. Er nimmt an, Karls vierte Ehefrau Frau Fastrada habe sich für den Tagungsort Frankfurt eingesetzt, wo sie im selben Jahr starb. Uta von Freden untersucht anhand einer Harheimer Gräberstätte aus dem 5. bis 8. Jahrhundert die Bedeutung des Stadtteils im Übergang von der Merowinger- zur Karolingerzeit. Sie nimmt an, dass die Lage einer frühen Siedlung an einem Verkehrsweg zur Nidda strategisch eine wichtige Rolle spielte.

Weitere Beiträge von Egon Wamers, Sebastian Ristow und Holger Grewe beschäftigen sich mit neuen Erkenntnissen zu den Pfalzen Karls des Großen in Aachen und Ingelheim und zur Einhard-Basilika in Seligenstadt. Auch der Biograph Einhard glorifiziert den Frankenkaiser gerne. Doch wie rechtfertigt sich eine Verehrung als Lokalheiliger? „Karl wurde im Jahr 1165 kanonisiert, da man ihn wegen seiner Bekehrung der Sachsen als Apostel und wegen seiner Bereitschaft, im Krieg zu sterben, als Märtyrer empfunden hat“, erklärt Hartmann.

Aber warum blieb Karl in Böhmen eher erfolglos? Über die Gründe könne man nur spekulieren, so Hartmann. Doch das waldreiche Land könnte eine Rolle gespielt haben – ähnlich wie in der Varusschlacht, in der der römische Feldherr im Jahr 9 n. Chr. an der Eroberung des „freien Germaniens“ scheiterte.

„814 Karl der Große 2014“ ist für 34,95 Euro im Verlag Schnell und Steiner erschienen.