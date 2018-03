Ausstellung: New York, Neu-Delhi, Preungesheim

Der Entscheidung, Indien und Streetart, also Kunst im öffentlichen Raum, in einer Ausstellung zu präsentieren, hatte Thomas Blankenhorn (70) in der indischen Hauptstadt Delhi. „Da prangte dieses große Bildnis von Gandhi an der Wand.“ Streetart gebe es in den unterschiedlichsten Formen, überall auf der Welt: Blankenhorn fotografierte sie in New York, Amsterdam oder Paris, aber auch in Frankfurt. Nun zeigt er seine Bilder, wo er fast 20 Jahre lang arbeitete und sich ehrenamtlich engagierte: in Preungesheim.

Für Blankenhorn, der 2016 auch Stadtfotograf von Neu-Isenburg war, ist Streetart mehr als die überall zu findenden Graffiti. „Streetart sind keine Schmierereien, das sind Kunstwerke, für die viel Vorarbeit notwendig ist, bei der der Künstler genau überlegt: Passt das so, mache ich das lieber so?“ Ihn reize, dass „sich die Kunst ihren Freiraum nimmt“, in der Öffentlichkeit präsent sei, oft anonym, weil ohne Einwilligung der Hauseigentümer erstellt.

Auf Rundreise entstanden

„Es gibt auch Künstler, die legal arbeiten wie der Frankfurter Justus Becker. Er kann heute von seiner Kunst leben“, sagt Blankenhorn. Auch mit der Preungesheimer Carlo-Mierendorff-Schule habe Becker Projekte gemacht, etwa mit Schülern die Wand an der Bushaltestelle Weilbrunnstraße verziert. „Toll sind auch die Graffiti-Projekte des Jugendladen Bornheim in der Naxoshalle oder dass die Stadt Wände unter der Friedensbrücke für Streetart zur Verfügung stellt.“ Und dann seien da die Graffiti-Projekte am Bauzaun der Europäischen Zentralbank (EZB) gewesen. „Einige Bilder hat die EZB sogar gekauft.“

Seine Indien-Bilder sind anders als seine Streetart-Fotos. Sie entstanden auf einer Rundreise und zeigen vor allem Menschen. „Dieses Land ist so anders. Frauen arbeiten im Straßenbau oder errichten Staudämme, während Männer in Hotels die Zimmern putzen.“ Mit der großen Armut sei jene in Deutschland nicht zu vergleichen. „Da fließen die Abwässer durchs Dorf, für die Menschen ist das normal. Gleichzeitig sind sie sehr auf Hygiene bedacht.“

Geboren in Hamburg, führte der Beruf des Vaters Thomas Blankenhorn zunächst nach Bonn, später nach Paris, Rom und London. Erst zum Studium zog Blankenhorn nach Frankfurt, leistete hier seinen Zivildienst ab, holte an der Musterschule das Abitur nach und studierte Pädagogik auf Diplom. Die Sehnsucht nach Indien entstand, als seine Familie dorthin zog, er sie aber nie besuchen konnte.

In Frankfurt geriet Blankenhorn in die 68er-Bewegung. „Ich lebte im Studentenwohnheim am Beethovenplatz. Hier fanden viele Treffen statt. Ich bekam große Ohren, wenn Rudi Dutschke oder Daniel Cohn-Bendit dort sprachen.“

Den ersten Job hatte Blankenhorn in einer Kita, dann in einem Hort des Vereins Lehrerkooperative in Bergen-Enkheim. Mitte der 1990er Jahre wechselte er in die Flüchtlingsarbeit der Lehrerkooperative. Nach Preungesheim kam er 1997, als er in der Theobald-Ziegler-Schule die Hausaufgabenhilfe der Lehrerkooperative für Flüchtlingskinder übernahm.

Seither ist der leidenschaftliche Pädagoge dem Stadtteil verbunden – und den hier lebenden Flüchtlingen und ihren Kindern. Eine Zeit lang gab er den Nachhilfeunterricht auch in der Flüchtlingsunterkunft Gießener Straße, erlebte das Leben der Familien hautnah mit. Blankenhorn organisierte Weihnachtsfeiern und Ferienspiele für die Kinder, „das war toll“, auch dank der finanziellen Unterstützung der Stadt. Ehrenamtlich engagierte sich Blankenhorn im Stadtteil als Mitglied des Präventionsrats.

Traumatisierte Kinder

„Den Kindern etwas beizubringen, ihnen eine Stütze zu sein, war klasse“, sagt Blankenhorn. Viele seien entwurzelt gewesen, damals herrschte Krieg zwischen Eritrea und Äthiopien, ebenso auf dem Balkan. „Die Kinder waren durch ihre Erlebnisse traumatisiert.“ Ihre Erzählungen aus dem Krieg nahmen Blankenhorn sehr mit. „Sie waren froh, dass sie einen Ansprechpartner hatten, der auf ihre Bedürfnisse einging.“

Selbst als Rentner veranstaltete Blankenhorn noch zwei Jahre lang die Sommerferienspiele in der Theobald-Ziegler-Schule, die allen Kindern offen stand. „Diese Kinder haben nicht jene Möglichkeiten wie andere Kinder im Stadtteil, ihre Ferien zu gestalten. Töpferkurse, jonglieren, klettern, mit Speckstein basteln – solche Kurse kosten in der Regel Geld. Bei uns hingegen war immer alles kostenfrei“, erklärte er zum Abschied 2015.

Ausstellung im „Stadtraum“

Seine Fotos zeigt Blankenhorn bis zum 3. August im „Stadtraum“ des Quartiersmanagements, Homburger Landstraße 148. Wer sie sehen will, kann sich telefonisch unter 01 51- 73 00 23 15 anmelden.