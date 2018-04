Neuer Stadtteil: Nieder-Eschbach fürchtet Verkehrsinfarkt

06.04.2018

Von VO THOMAS J. SCHMIDT

Der Ausbau eines Feldwegs im Grüngürtel zur Entlastungsstraße: So will die CDU auf die Verkehrsbelastung in Nieder-Eschbach reagieren. Auf der kommenden Ortsbeiratssitzung steht ein entsprechender Antrag auf der Tagesordnung.