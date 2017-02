Forschung: Nigeria: Entführte Frankfurter Archäologen wieder frei

Zwei deutsche Archäologen sind wenige Tage nach ihrer Entführung in Nigeria wieder freigekommen. Die beiden Forscher seien im Ort Katari an der Schnellstraße nördlich der Hauptstadt Abuja freigelassen worden, teilte der Polizeisprecher des Bundesstaats Kaduna, Usman Aliyu, am Sonntag mit.

Archäologen der Uni entführt In Nigeria verschleppt: Bangen um Frankfurter Forscher Nach der mutmaßlichen Entführung eines Archäologieprofessors der Frankfurter Goethe-Uni und eines Kollegen in Nigeria herrscht an der Hochschule große Bestürzung. Die beiden Forscher sollen an einer Ausgrabungsstätte von bewaffneten Männern abgeführt worden sein. Soll ein Lösegeld erpresst werden? clearing

Entführungen sind an der Tagesordnung Kidnapping zum Broterwerb Das westafrikanische Land Nigeria erlebt derzeit eine große wirtschaftliche Rezession. Den Menschen mangelt es an vielem. Entführungen nehmen zu. Jetzt wurden zwei Frankfurter Wissenschaftler gekidnappt. clearing

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Die beiden entführten Archäologen stammten von der Frankfurter Goethe-Universität und waren am Mittwoch vergangener Woche verschleppt worden. Bewaffnete hatten die Forscher in dem Dorf Jenjela im Bundesstaat Kaduna überfallen und verschleppt. Zwei Kolleginnen der beiden Archäologen haben die Kidnapper zurückgelassen, zwei Dorfbewohner, die zu Hilfe kommen wollten, seien nach Polizeiangaben erschossen worden.Die beiden Forscher seien am Samstagabend im Ort Katari an der Schnellstraße nördlich der Hauptstadt Abuja freigelassen worden, teilte der Polizeisprecher des Bundesstaats Kaduna, Usman Aliyu, am Sonntag mit. Sie seien körperlich unversehrt.Ob ein Lösegeld bezahlt wurde, war zunächst nicht klar. Sie waren am Mittwoch von einer Gruppe Bewaffneter entführt worden, am Samstagabend seien sie wieder freigelassen worden. Entführungen sind in der Region des westafrikanischen Landes keine Seltenheit. Die Polizei hatte am Donnerstag eine große Suchaktion gestartet.