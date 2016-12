Zoff um Protest in Frankfurt: "No Fragida"-Aktivisten wollen nicht mit den Grünen demonstrieren

17.12.2016

Querelen im linken Lager: Die Frankfurter Grünen wollten zusammen mit der Gruppe "No Fragida" auf die katastrophale Lage in Syrien und das "Versagen der Politik" hinweisen. Die "No Fragida"-Aktivisten sahen darin aber einen Versuch, ihren Protest zu instrumentalisieren. Am Ende demonstrierten die Grünen allein.