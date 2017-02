So kommt Ihr durch die närrische Zeit: No-Halla-Marsch! 6 Tipps für Faschingsmuffel

Undercover-Streife

Zeit schlau nutzen

Es ist wieder soweit: Fasching steht vor der Tür und allerorts blasen medienwirksame Sozialwissenschaftler und Psychologen in ein und dasselbe Horn. Karneval, das Spiel mit Maske und Verkleidung, bediene menschliche Sehnsüchte. „Ja, haargenau“, denkt sich da ein Mancher, "vor allem die Sehnsucht nach Nicht-Fasching triggert der alljährliche Kappes ungemein." Aber, nicht verzagen! Mit diesen sechs Tricks habt auch Ihr eine angenehme Zeit.Kein Bock auf Verkleiden? Ein Vorschlag zur Güte: Wie wär’s, wenn Ihr in diesem Jahr als Wildpinkel-Sheriff in Zivil die Faschingszüge heimsucht?Öffentliches Urinieren ist wie Pinkeln in die Kommunalkasse. In Frankfurt wird die Ordnungswidrigkeit mit 70 Euro und mehr geahndet.Ihr bewaffnet Euch mit genügend Reisetoiletten , auch Taschenörtchen genannt, und der Telefonnummer der örtlichen Stadtpolizei.Trefft Ihr dann auf einen beduselten Wildpinkler schlagt Ihr ihm, mit dem Handy am Ohr, den Deal des Tages vor: 70 Euro Bußgeld oder, mit ernster Stimme, "Wir vergessen den Vorfall" und eine Reisetoilette für 20 Euro. Wer ist jetzt dein Freund und Helfer?Wenn man mal überlegt, wie lange die finstere Fastnacht währt, muss mein kein Genie sein, um das Potential zu ermitteln, was die schiere Dauer birgt, die Dauer, bis Prinz Karneval sein Zepter abgibt und die Welt sich wieder normal dreht.Von der Weiberfastnacht angefangen, vergehen sechs volle Tage, bis dann am Aschermittwoch der ganze Spuk ein Ende hat. Sechs Tage, das sind immerhin 144 lange Stunden, die der Faschingsmuffel ohne Helau und Ritzamba breitzuschlagen hat.In der Zeit kann man knapp dreimal "Breaking Bad", zweimal "Die Sopranos", etwa

anderthalbmal

Flucht nach vorn!

"Lost" oder - und das wird das Beste sein - rund dreimal die komplette Saga der "Familie Hesselbach" gucken.Oder, wie wär's mit Weltliteratur? Die Faschingszeit reicht für sechs Durchläufe des "Schuld und Sühne"-mp3-Hörbuchs. Oder knapp dreimal "Don Quijote".Zehnmal "Star Wars", dreimal alle "James Bond"-Filme, fast siebenmal die "Herr der Ringe"- samt der "Hobbit"-Trilogie, etwa acht "Harry Potter"-Durchgänge oder neunmal Wagners Ring auf DVD.Auf die Plätze, fertig, los!

Wette verloren? Fest versprochen? Frisch verliebt? Viele Faschingsmuffel landen ungewollt auf einer Kappensitzung. Und während ein Tusch nach dem nächsten den Gepeinigten zum Lachen ermahnt, verzieht die fidele Masse ihr geschminktes Antlitz mehr und mehr zu einem Gesicht, das versichert: "Mit Zahnschmerzen gehe ich immer noch zum Friseur".

Dann könnte der letzte Ausweg die Flucht nach vorn sein. Denn, ob Gemeinderaum oder Clubkeller: der Betäubungsmittel-Überschuss ist hier so sicher wie das Amen in der Kirche. Dann wird Apfelkorn zur Notwehr und gegen genug Hütchen ist auch der oder die Stärkste nicht immun.



Kreativ sein

Endlich Zeit für…

Auszeit

Mit dem Kanon der hundert und aberhundert „schönsten“ Schunkler und abgehangensten Polonaise-Unklängen werdet Ihr am besten fertig, indem Ihr die Liedtexte, die Ihr ohnehin nicht kennt, weglasst und Euch einfach eigene Zeilen ausdenkt.Bei dem üblichen Gegröle fällt das keinem auf und Ihr macht aus der Not eine vergnügliche Tugend.Überlegt doch mal: Frei nach dem Motto "Alle Leute, die da sind, können hier nicht sein" sind Eurer Freizeitplanung keine Grenzen gesetzt.Die 400 000 Jecken, die jährlich zum Frankfurter Fastnachtsumzug pilgern, sind weder im Museum, noch im Kino, noch im Schwimmbad. Also Öffnungszeiten etc. checken und rein ins Vergnügen!Und wenn das alles nichts hilft, bleibt Euch nur noch ein Kurzurlaub. Rettet Euch in die Abgeschiedenheit der Hessischen Klöster und Wandergebiete und gebt dem Begriff "Narren-Freiheit" eine neue Bedeutung!