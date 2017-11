Die Berufsausbildung ist ein schwieriges Feld – trotz glänzender Zahlen am Arbeitsmarkt konnten rund 400 Bewerber nicht in die passende Stelle vermittelt werden. 520 Stellen waren zu Beginn des Lehrjahres unbesetzt.

Noch immer gibt es rund 400 Bewerber, die in diesem Jahr keinen Ausbildungsplatz erhalten haben. Aber Anna Morales, Sprecherin der Arbeitsagentur, ist zuversichtlich: „Bis Jahresende kann jeder untergebracht sein.“

Das hält auch Agentur-Leiter Karl-Heinz Huth für möglich: Auch nach Ende des offiziellen Berichtsjahres blieben die Berufsberatung und die Ausbildungsstellen-Vermittlung am Ball. Huth: „Unser Ziel ist es, dass möglichst alle Jugendlichen mit einem Ausbildungsplatz oder einer passenden Alternative versorgt werden.“ Dafür gibt es sogenannte Nachvermittlungsbörsen mit unversorgten Jugendlichen und Firmen, die noch Ausbildungsplätze unbesetzt haben. Zuletzt waren 520 Lehrstellen offen, doch die Zahlen ändern sich täglich. Stellen werden auch frei, wenn Auszubildende kündigen. Etwa jede dritte Ausbildung wird nicht beendet.

Projekt für Studienabbrecher

Bei einem Pressegespräch in der Agentur für Arbeit wurde gestern deutlich: Die Ausbildungsberater suchen überall nach geeigneten Bewerbern. Auch in Hochschulen. Florian Schöll, Leiter Berufsbildungspolitik der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, beschrieb ein Projekt: Gemeinsam mit der Universität haben die Berufsberater der Handwerkskammer rund 50 Studienabbrecher in die praktische Ausbildung vermittelt. In den vergangenen zwei Jahren wurden rund 200 Beratungsgespräche mit „Studienzweiflern“ oder Abbrechern geführt.

Dr. Brigitte Scheuerle, Leiterin Ausbildung bei der IHK, kündigte an: „Die Berufsmesse Einstieg steht künftig nicht nur für Gymnasiasten offen.“ Vielmehr richte sich „Einstieg“ jetzt an alle künftigen Schulabgänger, werde zur Ausbildungsplatz-Messe. Und ersetzt damit die frühere Berufsbildungsmesse der IHK.

Berufsleben Noch gibt es Chancen auf einen Ausbildungsplatz Die Berufsausbildung ist ein schwieriges Feld – trotz glänzender Zahlen am Arbeitsmarkt konnten rund 400 Bewerber nicht in die passende Stelle vermittelt werden. 520 Stellen waren zu Beginn des Lehrjahres unbesetzt. clearing

Ein Problem haben schwer vermittelbare Jugendliche. Nicht alle Schulabgänger sind für eine Ausbildung geeignet, nicht alle Betriebe wagen den bürokratischen und finanziellen Aufwand, der mit einer Ausbildung verbunden ist. Vermitteln könnte im Einzelfall eine „assistierte Ausbildung“. Marco Konnerth, Berufsberater bei der Arbeitsagentur, erläutert: Der Bildungsträger Grone gibt den Azubis neben ihrer Tätigkeit im Betrieb oder in der Berufsschule gewissermaßen Nachhilfeunterricht. Den jungen Leuten werden dabei essenzielle Kenntnisse vemittelt, die sie haben müssen, um ihre Prüfung zu bestehen – beispielsweise im Rechnen.

Schulen müssen mitdenken

Um eine passende Lehrstelle zu finden, müssen junge Menschen gut informiert sein. 360 Ausbildungsberufe gibt es zurzeit. Für Lehrer heißt das, sich in der Berufswelt auszukennen oder geeignete Partner zur Beratung in die Schule zu holen. Die Eduard-Spranger-Schule, eine Haupt- und Realschule in Sossenheim, ist dafür jüngst mit dem Gütesiegel Berufs- und Studienorientierung Hessen ausgezeichnet worden.