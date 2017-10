Stadtteil-Serie (Teil 19): Nordweststadt: Die Trabantenstadt

Waldorf-Kita am Dornbusch in Flammen Brandserie in Frankfurt: Viele Gemeinsamkeiten

Frankfurt. Die Brandserie reißt nicht ab: Als viertes Frankfurter Holzbauwerk in diesem Jahr ist in der Nacht zum Montag die Waldorf-Kita am Dornbusch in Flammen aufgegangen. Schaden in Höhe von 1,5 Millionen Euro entstand. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. mehr