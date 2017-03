Indoor-Spielplatz: Nordwestzentrum und Verein Abenteuerspielplatz Riederwald planen Kinderparadies

Endlich, fast neun Jahre nachdem der erste Hallenspielplatz geschlossen werden musste, hat der Verein Abenteuerspielplatz Riederwald einen neuen Standort für einen Indoor-Spielplatz gefunden. In den Räumen der alten Bowlingbahn am Nordwestzentrum soll ein Kinderparadies entstehen.

Michael Paris ist überrascht. Über diese Zeitung hat er erfahren, dass der Weg für einen Indoor-Abenteuerspielplatz im Nordwestzentrum (NWZ) so gut wie frei ist. „Ich wusste nicht, dass das schon spruchreif ist. Ich nehme die Aussage von Georg Lackner aber als positives Zeichen“, sagte Paris, Vorsitzender des Abenteuerspielplatz Riederwald.

Bei der Präsentation der Umbaupläne für das NWZ in dieser Woche hatte Geschäftsführer Lackner verkündet, dass im Keller der Titus-Thermen, in den Räumen der alten Bowlingbahn ein Indoor-Spieleparadies entstehen soll. Unter der Leitung des Abenteuerspielplatz-Vereins. In der kommenden Woche wollen sich nun Michael Paris und NWZ-Inhaber Josef Buchmann zusammensetzen und das weitere Vorgehen besprechen.

Toben im Keller

Schon seit vielen Jahren organisiert der Spielplatz-Verein an verkaufsoffenen Sonntagen Kinderfeste im Einkaufszentrum. Weil die Veranstaltungen so gut ankamen, wendete sich Buchmann an Paris. Mit der Frage, ob man das nicht jeden Tag machen könne. „Ich habe ihm gesagt, dass sei kein Problem. Wenn wir einen Raum haben“, so der Spielplatz-Experte. Der passende Ort fand sich unter den Titus-Thermen – seit mehr als zehn Jahren liegt dort die Halle der alten Bowlingbahn im Dornröschenschlaf. Mit 1 300 Quadratmetern bietet sie viel Platz für ein Kinderparadies.

Sobald der Vertrag unterschrieben ist, könnte es recht schnell gehen. „Die Räumlichkeiten wurden bereits von der Feuerwehr geprüft, ich habe auch schon ein grobes Konzept. Inklusive Kostenvoranschlägen.“ Paris hofft, dass er vielleicht schon im Herbst eröffnen könne. Davor müsse allerdings noch um die Renovierung kommen. „Die Halle, in der 400 Menschen Platz finden könnten, ist quasi im Rohbau.“

Für Michael Paris wäre der neue Indoor-Spielplatz das Ende einer langen Suche. Seit Oktober 2013 – nach dem Abriss des ersten Frankfurter Indoor-Spielplatzes in einer Reithalle auf dem Riedberg. Fünfeinhalb Jahre gab es diesen regensicheren Spielplatz damals. Familien liebten ihn: „Es lief sogar so gut, dass wir anfangs Leute wegschicken mussten, wenn die Halle voll war“, erzählt Paris. Auf so guten Zulauf hofft er auch im NWZ – vor allem an Wochentagen. Dank der guten Anbindung an den Nahverkehr sei die neue Adresse bestens erreichbar.

Im Gegensatz zu kommerziell ausgerichteten Indoor-Spielplätzen plant der gemeinnützige Verein auch verstärkt pädagogisches Programm und möchte die Eintrittspreise möglichst niedrig halten. Paris will mit den Eintrittspreisen 30 Prozent unter denen der kommerziell betrieben Indoor-Spielplätze in der Stadt bleiben: Ein Kind müsste 5,60 Euro am Tag zahlen.

Noch nicht sicher, aber für NWZ-Chef Georg Lackner durchaus reizbar ist eine Kooperation zwischen Spielplatz und Einkaufszentrum. Sprich: Die Eltern gehen einkaufen, während die Kinder im Spieleparadies toben.

Die Kinder werden auf dem neuen Spielplatz einen Kletterturm finden, auch ein Trampolin und ein Luftkissen soll es geben. Die künstlerischen und handwerklichen Fähigkeiten werden ebenfalls gefördert: Malen, basteln, schminken, werkeln, all das soll unter Anleitung von Betreuern möglich sein. Das Team soll aus fünf Mitarbeitern mit pädagogischen Kenntnissen bestehen, ähnlich wie auf den Abenteuerspielplätzen im Riederwald, in Ginnheim und im Nordend.

Kosten noch unklar

Wie hoch die Kosten für den Indoor-Spielplatz genau sein werden, ist noch unklar. Paris schätzt, dass die Spielgeräte etwa 300 000 Euro kosten werden. Hinzu kämen 200 000 Euro für die Einrichtung. Plus die Kosten für die Renovierung, die noch bis ins Detail geklärt werden müssten.

Das NWZ verlässt sich bei der Planung des neuen Indoor-Spielplatzes ganz auf die „jahrzehntelange Erfahrung“ von Michael Paris. „Er sagt, was er braucht und wir versuchen es möglich zu machen“, verspricht Georg Lackner. „Der eine gibt die Halle, der andere das Know-How“, freut sich Michael Paris auf das große gemeinsame Abenteuer.