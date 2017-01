Verkehrslage in Frankfurt: Normaler Stadtverkehr trotz Schnee

Probleme im Nahverkehr Bus-Streik: Was in Frankfurt heute dennoch fährt Ob Pendler oder Schüler: Der unbefristete Busstreik von Verdi bringt viele Menschen in Frankfurt in Nöte. Welche Busse heute dennoch fahren, lesen Sie hier. clearing

Die Schneefälle heute morgen hatten im Frankfurter Stadtgebiet keine Auswirkungen auf das Verkehrsgeschehen. Auch am Frankfurter Flughafen kam es nur vereinzelt zu Flugausfällen, wie Dieter Hulik vom Flughafenbetreiber Fraport erklärte. Dass in Frankfurt der Verkehr trotz Schnee- und Eisglätte so reibungslos verläuft ist insofern eine Überraschung, weil wegen eines Streiks der Busfahrer erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet worden war. „Offenbar haben doch viele die Bahn genommen“, vermutete ein Polizeisprecher.Auf dem Flughafen kam es indes witterungsbedingt zu kleinere Störungen. „Wenn sie auf der Autobahn unterwegs sind, können sie hinter dem Schneepflug herfahren“, erklärte Hulik. Auf dem Flughafen dagegen müssten Start- und Landebahnen für die Räumung gesperrt werden. Auch müssten die Flugzeuge enteist werden, bevor sie abheben können. Deshalb gebe es derzeit vereinzelt Verspätungen, „aber beileibe kein Chaos“. Fluggästen riet Hulik, rechtzeitig anzureisen, da sie auch auf dem Weg nach Frankfurt witterungsbedingt mit Verspätungen rechnen müssten.tre