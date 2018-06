An Sommertagen kommt es regelmäßig zu Rettungsdienst- und Notarzteinsätzen am Gleis und in den S-Bahnen. Wir haben den Rettungsdienstbetriebsleiter der Malteser gefragt, warum das so ist und wie wir als Passanten helfen können.

Regelmäßig kommt es zu Rettungsdienst- oder Notarzteinsätzen am Gleis oder in den S-Bahnen in Frankfurt. Gerade heutegab es zwei Notarzteinsätze gleichzeitig im Frankfurter Stadtgebiet: einen in Rödelheim und einen im Ostend. Häufig sind solche Vorfälle mit massiven Verspätungen und Zugausfällen verbunden.

Wir haben Thorsten Starrmann, Rettungsdienstbetriebsleiter bei den Frankfurter Maltesern, gefragt, was die häufigsten Gründe für die Einsätze sind und was wir tun können, um Sanitätern und Betroffenen zu helfen.

Was sind die häufigsten Gründe für einen Rettungsdiensteinsatz?

Die häufigsten Beschwerden, die in den öffentlichen Verkehrsmitteln und an den Bahnhöfen auftreten, sind unklare Kreislaufzustände. Das kann an der Witterung liegen, wenn es zum Beispiel besonders heiß oder schwül ist, oder aber auch an Alkohol oder sonstigen Drogen.

Gerade bei Einsätzen in der S-Bahn kommt es zu massiven Verspätungen, weil die Sanitäter die Person zunächst vor Ort behandeln. Warum ist das so?

Wenn wir zu einem Einsatz gerufen werden, müssen wir grundsätzlich mit allem rechnen. Das heißt, wir müssen an Ort und Stelle prüfen, ob das Transportieren des Patienten möglich ist, ohne ihm oder ihr weiteren Schaden zuzufügen. Gerade wenn ein Mensch im Stehen kollabiert, kann er sich theoretisch beim Sturz Verletzungen zugezogen haben. Erst wenn die Sanitäter sicher sind, dass nicht sicherheitshalber ein Notarzt hinzugezogen werden muss, können sie die Person bewegen und ins Krankenhaus transportieren.

Was können wir tun, wenn ein Mitreisender zusammenbricht?

Das, was wir hoffentlich alle im Erste-Hilfe-Kurs gelernt haben. Den Menschen in eine stabile Seitenlage bringen und schauen, ob er noch atmet und die 112 anrufen. Anschließend sollten Sie bei der Person bleiben, sie anfassen und mit ihr sprechen. Es ist auch auf jeden Fall hilfreich, wenn Sie der Leitstelle so viele Details wie möglich zu Befinden der Person mitteilen können. Weil dann können die Kollegen besser einschätzen, ob sie gleich einen Notarzt mitschicken.

Grundsätzlich kann man bei der stabilen Seitenlage nichts falsch machen. Umgedreht wird ein Schuh draus: Wenn Sie nicht helfen, machen Sie sich strafbar.

Wie kann ich einem Kreislaufkollaps vorbeugen?

Viel trinken und sich nicht zu warm anziehen. Gerade bei Babys ist das im Sommer häufig ein Problem. Und die Zugluft in S- und U-Bahn kann auch hilfreich sein.

