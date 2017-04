Neubau kann im Juni bezogen werden: Notunterkunft für Obdachlose im Ostpark ist fast fertig

Als im vergangenen Jahr der Rohbau der neuen Obdachlosenunterkunft des Frankfurter Vereins im Ostpark fertiggestellt wurde, erschlug dessen Wucht manchen Parkbesucher. Inzwischen erscheint der Komplex nicht mehr so dominant, weil er etwas hinter grünen Blättern verschwindet.

Damit das Gebäude mit 160 Schlaf- und Aufenthaltsplätzen nicht ganz so dominant im Park steht, hat der Frankfurter Verein die Fassaden des zweistöckigen Gebäudes mit einer Nutzfläche von 2700 Quadratmetern mit einer besonderen Note versehen: Tausende Schindeln reflektieren das einfallende Sonnenlicht und geben dem Neubau je nach Tageszeit ein anderes Aussehen.

Geschmacksache

„Der Neubau passt sich damit besser in die Natur des Parks sein“, sagt Heiko Ewald, Bereichsleiter beim Frankfurter Verein. Doch nicht bei allen Parkbesuchern kommen die Schindeln gut an. „Einige finden’s schön, die meisten finden’s hässlich“, sagt der Pächter des benachbarten Kiosks.

Wichtiger ist den Parkbesuchern jedoch, dass der größte Teil der Unterkunft in ein paar Wochen fertig sein wird. „Wir liegen in den letzten Zügen. Im Mai kann die Unterkunft in den Betrieb gehen. Spätestens Anfang Juni soll sie dann bezogen werden, wenn nichts dazwischenkommt“, sagt Bereichsleiter Ewald, der zu den Kosten keine Angaben machen möchte.

In den kommenden Wochen soll zudem noch ein Fußweg an der Unterkunft, in der es Zimmer für zwei oder vier Personen geben wird, angelegt werden. Lampen für die Außenbeleuchtung müssen noch angebracht werden. Im Innern des Neubaus wird an Funktionsräumen, etwa einem Anmeldungsbereich, gearbeitet.

Ganz fertig sein wird die Unterkunft aber erst mit dem zweiten Bauabschnitt. Während dieses soll ein weiteres Gebäude neben dem schon errichteten Neubau entstehen. Weitere Zimmer sollen darin Platz finden sowie ein Café, das als Arbeitsplatz für die Bewohner der Unterkunft gedacht ist. Aber auch gewöhnliche Parkbesucher sollen dort einkehren können. Auf diese Weise soll das Café dazu beitragen, Vorurteile gegenüber den bedürftigen Bewohnern abzubauen.

Zuvor aber muss sich der Frankfurter Verein mit den städtischen Ämtern darüber einigen, was er im zweiten Bauabschnitt bauen darf. Einigen müssen sich aber auch die Ämter untereinander, wie Heike Appel, stellvertretende Leiterin des Grünflächenamtes, erklärt.

Ersatz anbieten

Denn dort, wo der Frankfurter Verein erweitern möchte, befinden sich das Vereinsheim und die Umkleidekabinen des Fußball-Clubs Olympia. Der Frankfurter Verein muss also einen Ersatzstandort in unmittelbarer Nähe für die Fußballer anbieten. „Das hat er bislang nicht getan“, sagt Appel.

Wie die Mitarbeiterin des Grünflächenamtes sagt, kann es aber auch darauf hinauslaufen, dass die Umkleiden stehen bleiben und der Frankfurter Verein auf diesen seinen Erweiterungsbau errichtet. „Oder aber die Umkleiden bleiben so, wie sie sind, und der Frankfurter Verein findet einen anderen Standort für seinen Erweiterungsbau in der Nähe“, so Appel.

Während der Baumaßnahmen im Ostpark leben die Bewohner der Notunterkunft in Container an zwei Auslagerungsstandorten: am Brückenkopf an der Schwedlerbrücke und auf einem Gelände des Grünflächenamtes in der Ostparkstraße.