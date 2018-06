Heute um 16 Uhr wird Peter Feldmann bei der öffentlichen Stadtverordnetenversammlung für seine zweite Amtszeit als Frankfurter Oberbürgermeister vereidigt. Vor den 93 gewählten Stadtverordneten wird die Vereidigung im Plenarsaal des Frankfurter Römers per Handschlag durchgeführt.

Bild-Zoom Foto: Arne Dedert/Archiv Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD).

Warum der Bürgermeister jetzt, drei Monate nach seiner Wiederwahl am 11. März 2018 erst vereidigt wird, ist in der hessischen Gemeindeordnung (HGO) begründet. Sie schreibt vor, dass die Vereidigung am Tag nach Ablauf der bisherigen Amtszeit stattfinden muss. Auf der Tagesordnung steht die Amtseinführung ganz oben, anschließend wird Peter Feldmann eine Rede halten. Interessierte können die Sitzung live im Audiostream verfolgen.

Für Feldmann ist es die zweiter Amtszeit als Frankfurter Oberbürgermeister, nachdem er sich 2012 gegen seinen Mitbewerber Boris Rhein (CDU) durchgesetzt hatte und die Nachfolge von Petra Roth antrat.