Seit gut einer Woche lächeln die Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl von Hauswänden, Straßenlaternen und auf überdimensionalen Aufstellern an Kreuzungen um die Wette. Und natürlich werden die Wahlplakate wieder heiß diskutiert. Doch was macht ein gutes Wahlplakat aus? Und wie wirken die OB-Kandidaten?

Zu viel retuschiert, zu langweilig oder zu provokant: Viele Frankfurter haben eine Meinung zu den Wahlplakaten, die derzeit wieder sämtliche Straßen zupflastern. Unsere Mitarbeiterin Carolin Czichowski hat die Werbung deshalb gemeinsam mit Felix Kosok, Doktorand an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, unter die Lupe genommen. „Die Plakatgestaltung ist für mich die Königsdisziplin des Grafikdesigns“, sagt der Hochschulmitarbeiter. „Im Kampf um Aufmerksamkeit gibt es kaum ein anderes Medium, das so zugespitzt und auf den Punkt funktionieren muss.“

Bild-Zoom Foto: Rainer Rueffer-- FRANKFURT AM MA Bernadette Weyland (CDU)

Klar und aufgeräumt, aber ohne Idee

„Die verschiedenen Plakate von Bernadette Weyland sind sehr klar und aufgeräumt“, sagt Kosok. „Durch den typischen, orangenen CDU-Farbverlauf strahlen sie eine gewisse Wärme aus. Auch die Kandidatin selbst schaut einen selbstbewusst an.“ Minuspunkte? „Es fehlt mir etwas eine Idee“, erklärt der Experte. „Der nette Hashtag #OBernadette ist mir einfach nicht genug. Und auch die Slogans wie ,Wer Frankfurt liebt, wählt Weyland’ klingen so verknastend.“ Schließlich gehe es in erster Linie um eine Wahl.

Bild-Zoom Foto: Fabian Sommer (dpa) Peter Feldmann (SPD)

Das breiteste Lächeln

„Stünde das breiteste Lächeln zur Wahl, Peter Feldmann hätte schon gewonnen“, so Kosok zu den Plakaten des Amtsinhabers. Auch grafisch können sie überzeugen: „Headline und Name fallen sofort in den Blick.“ Allerdings bereite dem Experten das „Mieten Stoppen“-Motiv Kopfschmerzen. „Hilft er da der Frau beim umziehen? Der viele Kram lenkt ganz schön ab.“ Und über noch etwas ist er gestolpert: „Da hinter dem Slogan kein Satzzeichen steht, liest man direkt weiter. Subjekt, Prädikat, Objekt: Mieten stoppen Feldmann.“

Bild-Zoom Foto: Rainer Rüffer Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne)

Kandidatin geht hier unter

„Ich verstehe schon – eine Grünen-Politikerin muss auch vor einem grünen Hintergrund stehen. Allerdings geht Nargess Eskandari-Grünberg hier etwas unter“, sagt Kosok mit Blick auf die Plakate der Grünen-Kandidatin. Auch den Namen müsse man zunächst etwas suchen. Einzig die gelbe Blume, das Logo der Partei, sticht hervor. „Und der Slogan ,Frankfurt kann anders’ sagt jetzt auch erst mal nicht wirklich viel aus. Gerade von den Grünen hätte ich mir mehr inhaltlichen Bezug gewünscht“, so das vernichtende Urteil des Experten.

Bild-Zoom Foto: Salome Rössler Volker Stein (parteilos)

Formal in Ordnung, inhaltlich nicht

Auch hier gibt es formal wenig einzuwenden, außer dass auch diese Plakate wenig innovativ sind. „Die Headline auf gelbem Grund sticht hervor, das Plakat wirkt aufgeräumt und durch die leichte Schrägstellung trotzdem dynamisch. Alleine seinen Namen muss man vielleicht erst noch etwas suchen, weil er sich in der Headline verbirgt.“ Inhaltlich findet sich der Experte in diesem Plakat selber am wenigsten wieder. „,Gebt der Stadt ihre Seele zurück!’ klingt für mich eindeutig zu sehr nach ,Make America Great Again!’“

Bild-Zoom Janine Wissler (Die Linke)

Themen stehen im Vordergrund

„Die Linke hat mit ihrer Farbe und der Schrift gleich alle Aufmerksamkeit bei sich“, so Kosok zu den Plakaten von Janine Wissler (Linke). „Die Fotos wirken aber auf eine unbeholfene Art und Weise gestellt. Man erkennt, dass sie freigestellt und der Hintergrund eingefügt wurde.“ Aber: „Die Linke traut sich an die Themen ran. Geht’s um die Fahrpreise, sieht man, wie Wissler ein Ticket zerreißt, bei den Mieten steht sie vor einer Altbau-Häuserfront, schließlich bei der Frage ,Wem gehört die Stadt?’ vor einer Demo.“