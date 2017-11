Politik: OB-Kandidatin Weyland setzt jetzt auf Attacke

Bernadette Weyland, die Oberbürgermeisterkandidatin der CDU, hat auf dem Frankfurter Parteitag der Union am Samstag mit einer kämpferischen Rede die Herzen der Delegierten gewonnen.

In der kurzen Phase vor der Wahl „müssen wir jetzt alle zusammenarbeiten“, rief Weyland den rund 120 Mitgliedern im Casino der Stadtwerke zu. Die applaudierten ihr im Stehen, nachdem sie den amtierenden Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) angegriffen hatte. In „Fragen der Wirtschaft“ sei vom Stadtoberhaupt nichts zu hören, warf sie ihm vor. Dass Feldmann sich „endlich“ um die Sicherheit im Bahnhofsviertel kümmere, führte sie auf ihren Ortstermin mit dem Polizeipräsidenten zurück. „Dann hat sich mein Rundgang ja gelohnt.“ Das von Feldmann geforderte Alkoholverbot am Kaisersack habe Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) allerdings „zu Recht“ abgelehnt. „Wir haben andere Maßnahmen“, sagte sie, und legte nach: „So geht man nicht mit Kollegen um.“

Auch am Tag danach kritisierte sie im Gespräch mit dieser Zeitung Feldmanns Vorgehen gegen den Grünen-Politiker Majer. Feldmann könne nicht ein Alkoholverbot am Kaisersack fordern, ohne dies mit dem Dezernenten abgesprochen zu haben. Das sei ein Grundproblem von Feldmanns Amtsführung. „Er arbeitet nicht mit den Dezernenten zusammen.“ Es gehöre zum „System Feldmann“, Taten vollmundig anzukündigen, zu fordern und doch nichts zu machen.

Ihre Parteifreunde bat Weyland um Unterstützung für die noch ausstehenden 100 Tage des Wahlkampfs. Gegenüber dieser Zeitung kündigte sie an, in der verbleibenden Zeit auf Attacke gegen den Amtsinhaber setzen zu wollen.

Am Rande des Parteitags, der sich dem Thema Digitalisierung widmete, wurden auch die ersten Wahlplakate der Oberbürgermeister-Kandidatin präsentiert.

Gewählt wird das Frankfurter Stadtoberhaupt am 25. Februar. Eine Stichwahl wäre am 11. März.

(tre)